cilj smanjenje gužvi

Austrija uvodi nova pravila u prometu koja će pogoditi turiste: Kršenje može rezultirati visokim kaznama

author
N1 Info
|
06. pro. 2025. 15:30
lockdown Austrija Graz
Zoran Pehar/N1

Austrija je često tema rasprava zbog svoje prometne politike. Od svibnja 2026. trebala bi stupiti na snagu nova regulacija, koja se posebno odnosi na turiste.

Visoke planine, plava jezera i lijepe planinarske rute privlače posjetitelje tijekom cijele godine, što dovodi do gužvi i čestih zastoja. Zato će Austrija od svibnja 2026. uvesti nova pravila.

Turisti će morati obratiti pozornost na nekoliko važnih točaka, a kršenje može rezultirati kaznama od više tisuća eura.

Od svibnja 2026. u gradovima nastaju "prometno smirene zone“, posebno u središtima i osjetljivim područjima, navodi ADAC. U te zone moći će ulaziti samo stanovnici, hitne službe, dostavne službe, taksiji, motocikli i mopedi. Kamere će nadzirati promet kako bi se osiguralo poštivanje pravila. Nadzirat će se i turisti, prenosi Fenix magazin.

Oko 25 gradova sudjeluje u novoj odluci – među njima Beč, Salzburg, Linz, Graz i St. Pölten. Na ulazu u zone stajat će znakovi s kamerama, a na tlu će biti posebne oznake.

Kazne za neovlašten ulazak su vrlo visoke:

  • prvi prekršaj: 726 eura,
  • drugi prekršaj: do 2180 eura.

Pozitivna strana: sustav kažnjava tek nakon 30 minuta. Ako vozač slučajno uđe i odmah izađe, neće biti kažnjen.

Iako se očekuje smanjenje gužvi – primjerice, u središtu Beča bi moglo biti trećinu manje automobila – postoje i kritike. Austrijski autoklub ÖAMTC upozorava na mogući „kaos“ i previše pojedinačnih zabrana. Prema anketi, 57 % građana protivi se kamerama i novim ograničenjima.

Austrija se pritom ugleda na Italiju, gdje slični sustavi već postoje.

Austrija kazne prometna pravila turisti

