Austrija uvodi nova pravila u prometu koja će pogoditi turiste: Kršenje može rezultirati visokim kaznama

Od svibnja 2026. u gradovima nastaju "prometno smirene zone“, posebno u središtima i osjetljivim područjima, navodi ADAC. U te zone moći će ulaziti samo stanovnici, hitne službe, dostavne službe, taksiji, motocikli i mopedi. Kamere će nadzirati promet kako bi se osiguralo poštivanje pravila. Nadzirat će se i turisti, prenosi Fenix magazin.