Austrija uvodi nova pravila u prometu koja će pogoditi turiste: Kršenje može rezultirati visokim kaznama

Austrija je često tema rasprava zbog svoje prometne politike. Od svibnja 2026. trebala bi stupiti na snagu nova regulacija, koja se posebno odnosi na turiste.
Visoke planine, plava jezera i lijepe planinarske rute privlače posjetitelje tijekom cijele godine, što dovodi do gužvi i čestih zastoja. Zato će Austrija od svibnja 2026. uvesti nova pravila.
Turisti će morati obratiti pozornost na nekoliko važnih točaka, a kršenje može rezultirati kaznama od više tisuća eura.
Od svibnja 2026. u gradovima nastaju "prometno smirene zone“, posebno u središtima i osjetljivim područjima, navodi ADAC. U te zone moći će ulaziti samo stanovnici, hitne službe, dostavne službe, taksiji, motocikli i mopedi. Kamere će nadzirati promet kako bi se osiguralo poštivanje pravila. Nadzirat će se i turisti, prenosi Fenix magazin.
Oko 25 gradova sudjeluje u novoj odluci – među njima Beč, Salzburg, Linz, Graz i St. Pölten. Na ulazu u zone stajat će znakovi s kamerama, a na tlu će biti posebne oznake.
Kazne za neovlašten ulazak su vrlo visoke:
- prvi prekršaj: 726 eura,
- drugi prekršaj: do 2180 eura.
Pozitivna strana: sustav kažnjava tek nakon 30 minuta. Ako vozač slučajno uđe i odmah izađe, neće biti kažnjen.
Iako se očekuje smanjenje gužvi – primjerice, u središtu Beča bi moglo biti trećinu manje automobila – postoje i kritike. Austrijski autoklub ÖAMTC upozorava na mogući „kaos“ i previše pojedinačnih zabrana. Prema anketi, 57 % građana protivi se kamerama i novim ograničenjima.
Austrija se pritom ugleda na Italiju, gdje slični sustavi već postoje.
