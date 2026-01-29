Ukrajinci srušili Su-34 - jedan od najmoćnijih ruskih aviona

Rusija je 28. siječnja, prema dostupnim informacijama, izgubila borbeni zrakoplov Su-34, letjelicu koju njezine snage često koriste za izvođenje napada navođenim avionskim bombama diljem Ukrajine.
Informaciju je na Telegramu objavio Andrij Kovalenko, voditelj Centra za suzbijanje dezinformacija pri Vijeću za nacionalnu sigurnost i obranu Ukrajine (NSDC), koji je gubitak zrakoplova i potvrdio.
Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine kasnije je također potvrdio da je Rusija 28. siječnja izgubila jedan Su-34.
An Ukrainian air defense position, possibly a Patriot SAM, shot down a Russian Su-34 over the Black Sea not far from the Ukrainian coast. The crew was killed.— (((Tendar))) (@Tendar) January 28, 2026
I guess that Russians probed the Ukrainian air defense capabilities in that sector. They evidently found out. pic.twitter.com/5BB6dS27SI
Navodno oboren iznad Crnog mora
Su-34, suvremeni borbeni bombarder koji Rusija intenzivno koristi za lansiranje navođenih avionskih bombi na ciljeve u Ukrajini, prvi su kao izgubljen prijavili ruski vojni blogeri Kirill Fjodorov i proratni Telegram kanal Fighterbomber. Prema preliminarnim informacijama, zrakoplov je možda oboren iznad Crnog mora, no te tvrdnje zasad nisu neovisno potvrđene.
Sudbina pilota i časnika za naoružanje zasad je nepoznata. Prema ranim izvješćima, postoji mogućnost da su oba člana posade poginula u incidentu, prenosi United24.
Gubitak Su-34 dolazi u trenutku kada se Rusija i dalje snažno oslanja na uporabu navođenih avionskih bombi u napadima.
Prema navodima portala Militarnyi, Moskva je u listopadu 2025. znatno pojačala korištenje ovih ubojitih sredstava u zračnim udarima na ukrajinski teritorij.
Ranije je ukrajinska Sigurnosna služba (SBU) potvrdila da je njezina specijalna postrojba “Alfa” tijekom 2025. provela uspješne dalekometne napade bespilotnim letjelicama na pet ruskih vojnih zračnih baza, pri čemu je pogođeno i uništeno 15 zrakoplova.
