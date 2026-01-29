Oglas

iznad Crnog mora

Ukrajinci srušili Su-34 - jedan od najmoćnijih ruskih aviona

author
N1 Info
|
29. sij. 2026. 08:44
Snimka zaslona 2026-01-29 083955
Screenshot / X

Rusija je 28. siječnja, prema dostupnim informacijama, izgubila borbeni zrakoplov Su-34, letjelicu koju njezine snage često koriste za izvođenje napada navođenim avionskim bombama diljem Ukrajine.

Oglas

Informaciju je na Telegramu objavio Andrij Kovalenko, voditelj Centra za suzbijanje dezinformacija pri Vijeću za nacionalnu sigurnost i obranu Ukrajine (NSDC), koji je gubitak zrakoplova i potvrdio.

Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine kasnije je također potvrdio da je Rusija 28. siječnja izgubila jedan Su-34.

Navodno oboren iznad Crnog mora

Su-34, suvremeni borbeni bombarder koji Rusija intenzivno koristi za lansiranje navođenih avionskih bombi na ciljeve u Ukrajini, prvi su kao izgubljen prijavili ruski vojni blogeri Kirill Fjodorov i proratni Telegram kanal Fighterbomber. Prema preliminarnim informacijama, zrakoplov je možda oboren iznad Crnog mora, no te tvrdnje zasad nisu neovisno potvrđene.

Sudbina pilota i časnika za naoružanje zasad je nepoznata. Prema ranim izvješćima, postoji mogućnost da su oba člana posade poginula u incidentu, prenosi United24.

Gubitak Su-34 dolazi u trenutku kada se Rusija i dalje snažno oslanja na uporabu navođenih avionskih bombi u napadima.

Prema navodima portala Militarnyi, Moskva je u listopadu 2025. znatno pojačala korištenje ovih ubojitih sredstava u zračnim udarima na ukrajinski teritorij.

Ranije je ukrajinska Sigurnosna služba (SBU) potvrdila da je njezina specijalna postrojba “Alfa” tijekom 2025. provela uspješne dalekometne napade bespilotnim letjelicama na pet ruskih vojnih zračnih baza, pri čemu je pogođeno i uništeno 15 zrakoplova.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
borbeni zrakoplov su-34

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ