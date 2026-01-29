Ukrajinci srušili Su-34 - jedan od najmoćnijih ruskih aviona

Su-34, suvremeni borbeni bombarder koji Rusija intenzivno koristi za lansiranje navođenih avionskih bombi na ciljeve u Ukrajini, prvi su kao izgubljen prijavili ruski vojni blogeri Kirill Fjodorov i proratni Telegram kanal Fighterbomber. Prema preliminarnim informacijama, zrakoplov je možda oboren iznad Crnog mora, no te tvrdnje zasad nisu neovisno potvrđene.