Ukrajinski dron koji je pao u Finskoj nosio bojevu glavu

Ukrajinski dron / Ilustracija | Stringer / REUTERS

Ukrajinski dron koji je u nedjelju pao u Finskoj nosio je neeksplodiranu bojevu glavu, objavila je u ponedjeljak finska policija.

Finska je u nedjelju objavila da su na jugoistok zemlje pala dva ukrajinska drona, prvi put od početka rata Rusije i Ukrajine.

"Dron koji je pao sjeveno od Kouvole je pronađen i prema preliminarnim rezultatima nosio je neeksplodiranu bojevu glavu", priopćila je policija.

Letjelica je kasnije uništena u kontroliranoj eksploziji.

Identificirana je kao veliki ukrajinski AN196 dron, koji ima raspon krila od 6.7 metara i dugačak je 4.4 metra.

🔴 According to the Finnish Ministry of Defense, Ukrainian An-196 drones entered Finland’s southeastern airspace, and two of them were detected near Kouvola as slow-moving objects and subsequently crashed.



The Finnish Air Force dispatched an F/A-18 to intercept the targets but… https://t.co/ILqsDlb0ht pic.twitter.com/2KJQZdUZlB — World First Post X (@WFpostX) March 29, 2026