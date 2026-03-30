javlja finska policija

Ukrajinski dron koji je pao u Finskoj nosio bojevu glavu

Hina
30. ožu. 2026. 14:35
Ukrajinski dron / Ilustracija | Stringer / REUTERS

Ukrajinski dron koji je u nedjelju pao u Finskoj nosio je neeksplodiranu bojevu glavu, objavila je u ponedjeljak finska policija.

Finska je u nedjelju objavila da su na jugoistok zemlje pala dva ukrajinska drona, prvi put od početka rata Rusije i Ukrajine.

"Dron koji je pao sjeveno od Kouvole je pronađen i prema preliminarnim rezultatima nosio je neeksplodiranu bojevu glavu", priopćila je policija.

Letjelica je kasnije uništena u kontroliranoj eksploziji.

Identificirana je kao veliki ukrajinski AN196 dron, koji ima raspon krila od 6.7 metara i dugačak je 4.4 metra.

