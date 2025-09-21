Je li NATO spreman za rat dronovima?

Iako su borbeni zrakoplovi i rakete zrak-zrak uspješno korišteni protiv dronova, a akcija je bila izuzetno skupa. „Dronovi koje vidimo u Ukrajini koštaju između 10.000 i 30.000 eura po komadu. Ako na njih ispaljujete rakete od milijun dolara, brzo ćete ostati bez zaliha,“ rekao je Chris Kremidas-Courtney iz Europskog centra za politiku (EPC). „To je kao da čekićem udarate po pribadači.“