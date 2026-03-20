Što znamo o zagonetnom "najvećem napadu dronovima na Rusiju"?

„Moglo bi biti riječ o lažnim informacijama ili o velikim pretjerivanjima“, kaže ruski vojni analitičar Jan Matvejev o službenim izvješćima. Sumnja da bi motivi mogli biti politički: „Takva izvješća mogla bi poslužiti za opravdavanje daljnjih ograničenja interneta“, kaže Matvejev. Ističe da nakon velikih napada obično postoji mnoštvo fotografija i snimki očevidaca. Činjenica da sad nema takvog materijala mogla bi biti i posljedica postojećih ograničenja mobilne mreže i interneta u Rusiji. „Ako ljudi nemaju internet i ako Telegram ne radi, dokaza gotovo i nema. No da se dogodilo nešto značajno, ljudi bi ipak našli način da objave materijal. U pravilu se gotovo svi dokazi pojave unutar 24 sata, većina u prvim satima“, kaže stručnjak.