Ukrajinski ministar: Putin naredio velik raketni napad za vrijeme pregovora u Abu Dhabiju

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha optužio je u subotu ruskog predsjednika Vladimira Putina da je "cinično" naredio masovni raketni napad dok su izaslanstva Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Država bile u Abu Dhabiju na mirovnim pregovorima u kojima je posrednik bio Washington.
"Ovaj barbarski napad još jednom dokazuje da Putinovo mjesto nije u mirovnom odboru već na optuženičkoj klupi posebnog suda", napisao je ministar vanjskih poslova Sibiha na platformi X.
Rusija je rano u subotu pokrenula više valova zračnih napada na dva najveća ukrajinska grada, Kijev i Harkiv, pri čemu je jedna osoba poginula, a najmanje 23 su ranjene. Ukrajinske zračne snage su objavile da je Rusija u napadima lansirala 375 dronova i 21 raketu, a oni su ponovno ciljali energetsku infrastrukturu, pri čemu su onesposobljeni opskrba električnom energijom i grijanje u brojnim dijelovima glavnoga grada.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u petak je rekao da je prerano donositi zaključke nakon prvoga dana sastanaka u Abu Dhabiju te je pozvao Rusiju da pokaže kako je spremna na završetak rata. Očekuje se da će se razgovori nastaviti u subotu ujutro kada je predviđen i njihov zadnji dan.
Uoči razgovora, u petak glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da Rusija nije odustala od inzistiranja na tomu da Ukrajina preda čitav svoj istočni dio Donbasa - industrijsko središte Ukrajine koje čine regije Donjeck i Luhansk.
Zahtjev ruskoga predsjednika Vladimira Putina da Ukrajina preda 20 posto Donjecka koje još uvijek drži pod kontrolom, a to područje čini oko 5000 četvornih kilometara, pokazao se glavnom preprekom za bilo kakav daljnji dogovor.
Zelenski odbija predati zemlju
Zelenski odbija predati zemlju koju Rusija nije uspjela osvojiti u četiri godine mučnog i iscrpljujućeg ratovanja. Ankete provedene među Ukrajincima pokazuju vrlo malu sklonost prema teritorijalnim ustupcima.
Premda Rusija tvrdi da želi diplomatsko rješenje i dalje će nastaviti raditi na postizanju svojih ciljeva vojnim sredstvima sve dok se pregovaračko rješenje čini nedostižnim.
Prije subotnjih napada Kijev je od Nove godine već pretrpio dva masovna noćna napada koja su onemogućila opskrbu električnom energijom i grijanje u stotinama stambenih zgrada.
Zamjenik ukrajinskog premijera u subotu je rekao da je u Kijevu, u kojemu su se temperature spustile na oko minus 10 Celzijevih stupnjeva, nakon najnovijega ruskog napada bez struje ostalo čak 800.000 stanovnika.
