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Serhij Korecki

Ukrajinski premijer: "Činiti iste pogreške u petoj godini rata je kriminalni nemar"

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N1info
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30. kol. 2026. 09:30
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ukrajina
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Serhij Korecki komentirao je eksploziju skladišta streljiva koji je Rusija pogodila u okolici Buče, što je rezultiralo s najmanje 37 poginulih i natjeralo Volodimira Zelenskog da pozove na istragu o lociranju vojnih meta u blizini civilnih građevina

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Najmanje 27 ljudi poginulo je nakon što je ruski napad dronom na skladište na području Kijeva izazvao eksploziju, priopćili su u subotu dužnosnici, a predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je da se odgovorni kazne.

"Izvijestili su me ministar unutarnjih poslova i ravnatelj Državne službe za izvanredne situacije o neprijateljskom napadu u Bučanskom okrugu Kijevske oblasti, gdje je nakon pogotka izbio požar, a potom je došlo do detonacije", poručio je ukrajinski premijer Serhij Korecki.

"Cesta Kijev–Čop privremeno je zatvorena. Na mjestu događaja rade policija, vatrogasci i spasilačke službe, pirotehničari te sve druge hitne službe. Poduzimaju se hitne mjere kako bi se zaštitili i spasili ljudi, a prema potrebi će biti provedena i evakuacija", dodao je.

"Angažirane su sve potrebne snage i sredstva za sanaciju posljedica napada. No, nažalost, već sada možemo konstatirati da strašna tragedija u Višnjevom nije bila dovoljna lekcija.

U petoj godini punih razmjera ruske invazije činiti iste pogreške iznova predstavlja kriminalni nemar. Svi odgovorni, bez iznimke, moraju biti strogo kažnjeni kako se ovakve situacije više ne bi ponavljale. Od nadležnih tijela očekujem hitnu i odlučnu reakciju", kaže Korecki.

Teme
napad dronom poginuli ruski napad na kijev skladište streljiva ukrajina

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