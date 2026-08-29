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"postoje propisi"

Rusija pogodila skladište, poginulo 27 ljudi, Zelenski: "Streljivo se ne smije skladištiti u blizini kuća"

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Hina
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29. kol. 2026. 13:11
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Fire burns after a Russian drone strike on a Kyiv-area warehouse sparked a detonation, according to officials, in a location given as Myla, Kyiv Region, Ukraine, in this screen grab obtained from a handout video released August 29, 2026.
State Emergency Service Of Ukraine/Handout via REUTERS

Najmanje 27 ljudi poginulo je nakon što je ruski napad dronom na skladište na području Kijeva izazvao eksploziju, priopćili su u subotu dužnosnici, a predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je da se odgovorni kazne.

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Još 42 osobe su ozlijeđene, a više od 380 ljudi evakuirano je s područja napada u okrugu Buča, objavio je na Telegramu guverner Kijevske oblasti Timur Tkačenko, prenosi agencija Reuters.

Tkačenko nije iznio pojedinosti o tome što je pogođeno u napadu kasno u petak.

Zelenski je rekao da je napad na skladište izazvao eksploziju te da je okolna infrastruktura pretrpjela „znatnu štetu“, uključujući stambene zgrade i ustanovu za skrb o starijim osobama.

„Oni koji su dopustili da se ovo dogodi moraju odgovarati za svoje odluke“, napisao je Volodimir Zelenski na X-u, dodajući da su već pokrenuti kazneni postupci zbog službenog nemara.

„Postoje propisi - streljivo se ne smije skladištiti u blizini kuća ili drugih stambenih područja. Odgovarajući zaključci svakako će biti doneseni.“

Guverner Tkačenko rekao je da bi broj poginulih mogao još rasti. Napad u petak uslijedio je nakon dva dana učestalih valova napada dronovima usmjerenih na Kijev i okolnu regiju, u kojima su oštećena skladišta i kuće te poremećen svakodnevni život.

Teme
eksplozija skladišta kijevska oblast okrug buča ozlijeđeni i evakuirani službeni nemar

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