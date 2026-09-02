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KLIMATSKI ALARM

UN: U nekoliko godina globalna temperatura premašit će ključan prag od 1,5 °C

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Hina
|
02. ruj. 2026. 14:24
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Kelly Sikkema/Unsplash

Globalni porast temperature premašit će ključan prag od 1,5 Celzijevih stupnjeva "unutar nekoliko godina", priopćilo je u srijedu UN-ovo tijelo za zaštitu okoliša, dodajući kako će se pritom stvoriti ekstremniji vremenski uvjeti i pojačati pritisak na ekosustave, ledenjake i obalne gradove na niskoj nadmorskoj visini.

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Program Ujedinjenih naroda za zaštitu okoliša objavio je da je moguće smanjiti temperature ispod 1,5 °C, no da je takav scenarij vrlo neizvjestan te da bi takvo što zahtijevalo vrlo brzo smanjenje emisija, kao i intervencije čija je svrha ukloniti ugljikov dioksid koji je već u atmosferi.

UNEP je objavio pojedinosti

Prema Pariškom sporazumu iz 2015. vlade su se obvezale da će održavati porast temperature unutar 1,5 °C kako bi ograničile utjecaje ekstremnih vremenskih uvjeta.

S obzirom na to da je "prekoračenje" sada iznimno vjerojatno, zemlje se odmah moraju fokusirati na to da se ograniči koliko dugo temperature ostaju iznad 1,5 °C, stoji u izvještaju UNEP-a.

"Svaka godina kašnjenja i svaki djelić stupnja iznad 1,5 °C povećava rizike i otežava oporavak s mogućim nepovratnim gubicima čak i ako temperature kasnije padnu", stoji nadalje u izvještaju.

Najoptimističniji scenarij predviđa porast temperature od 1,8 °C iznad predindustrijske razine provedu li se sve dogovorene i postojeće nacionalne obveze, ali je vjerojatnije da će taj porast biti puno veći, dodaje se u izvješću.

"Prema trenutačnim politikama projicirano srednje globalno zatopljenje će do 2100. godine dosegnuti oko 2,6 °C."

U izvještaju stoji i da bi mjere uklanjanja ugljikovog dioksida (CDR) iz atmosfere i industrijskih izvora koje se provodi prirodnim rješenjima i naprednim tehnologijama, a među njima je i sadnja novih šuma, bile "ključne" za kontrolu sve viših temperatura, ali ne bi bile zamjena za znatno smanjenje trenutačnih razina emisije.

Teme
klimatske promjene klimatski sporazum un unep zaštita okoliša

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