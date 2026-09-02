KLIMATSKI ALARM
UN: U nekoliko godina globalna temperatura premašit će ključan prag od 1,5 °C
Globalni porast temperature premašit će ključan prag od 1,5 Celzijevih stupnjeva "unutar nekoliko godina", priopćilo je u srijedu UN-ovo tijelo za zaštitu okoliša, dodajući kako će se pritom stvoriti ekstremniji vremenski uvjeti i pojačati pritisak na ekosustave, ledenjake i obalne gradove na niskoj nadmorskoj visini.
Oglas
Program Ujedinjenih naroda za zaštitu okoliša objavio je da je moguće smanjiti temperature ispod 1,5 °C, no da je takav scenarij vrlo neizvjestan te da bi takvo što zahtijevalo vrlo brzo smanjenje emisija, kao i intervencije čija je svrha ukloniti ugljikov dioksid koji je već u atmosferi.
UNEP je objavio pojedinosti
Prema Pariškom sporazumu iz 2015. vlade su se obvezale da će održavati porast temperature unutar 1,5 °C kako bi ograničile utjecaje ekstremnih vremenskih uvjeta.
S obzirom na to da je "prekoračenje" sada iznimno vjerojatno, zemlje se odmah moraju fokusirati na to da se ograniči koliko dugo temperature ostaju iznad 1,5 °C, stoji u izvještaju UNEP-a.
"Svaka godina kašnjenja i svaki djelić stupnja iznad 1,5 °C povećava rizike i otežava oporavak s mogućim nepovratnim gubicima čak i ako temperature kasnije padnu", stoji nadalje u izvještaju.
Najoptimističniji scenarij predviđa porast temperature od 1,8 °C iznad predindustrijske razine provedu li se sve dogovorene i postojeće nacionalne obveze, ali je vjerojatnije da će taj porast biti puno veći, dodaje se u izvješću.
"Prema trenutačnim politikama projicirano srednje globalno zatopljenje će do 2100. godine dosegnuti oko 2,6 °C."
U izvještaju stoji i da bi mjere uklanjanja ugljikovog dioksida (CDR) iz atmosfere i industrijskih izvora koje se provodi prirodnim rješenjima i naprednim tehnologijama, a među njima je i sadnja novih šuma, bile "ključne" za kontrolu sve viših temperatura, ali ne bi bile zamjena za znatno smanjenje trenutačnih razina emisije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas