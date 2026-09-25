zaštita najugroženijih
Sabor izglasao izmjene kojima se zabranjuje isključivanje struje ugroženim kupcima
Zastupnici su u petak podržali izmjene Zakona o tržištu električne energije kojima se uvodi zabrana isključivanja električne energije ugroženim kupcima i kupcima pogođenima energetskim siromaštvom.
Zakon je podržao 81 zastupnik, dok je dvoje glasalo protiv, a 41 je bio suzdržan.
Zakonom se, obrazloženo je iz Vlade, dodatno jača zaštita kupaca električne energije kroz veći izbor ugovornih modela i bolju zaštitu ranjivih i energetski siromašnih kupaca. Omogućuje se i jednostavnije dijeljenje energije iz obnovljivih izvora, a kroz ulogu aktivnog kupca osnažuje se položaj krajnjih kupaca, kućanstva i poduzetnika.
Izmjenama opskrbljivači imaju obvezu uspostave sustava upravljanja rizikom kako bi primjenom odgovarajućih strategija zaštite ograničili rizik od neizvršavanja obveza kupaca.
Opskrbljivači će morati upozoravati kupce na neuobičajeno velika povećanja potrošnje energije
Opskrbljivači će također morati upozoravati kupce na neuobičajeno velika povećanja potrošnje energije, nuditi im fleksibilne planove otplate dugovanja, savjetovati ih o dugu, promicati obrazovanje o njihovim pravima u vezi s upravljanjem dugom, a također im omogućiti i pristup financiranju, vrijednosnim kuponima ili subvencijama za potporu u plaćanju računa.
Privremena obustava isporuke električne energije bit će moguća za one korisnike koji nisu u kategorijama ugroženih ili energetski siromašnih kupaca, a pored opskrbljivača moći će je primijeniti i operator prijenosnog sustava ako kupac ne plaća naknadu za korištenje elektroenergetske ili distribucijske mreže.
Kupcima električne energije uvodi se obveza ponude niza ugovora koji najbolje odgovaraju njihovim okolnostima, uz obaveznu ponudu ugovora s jednim fiksnim rokom i jednom fiksnom cijenom. Pritom će kupcima morati biti pružene jasne predugovorne informacije povezane s tim ponudama.
Vlada će moći privremeno određivati cijene opskrbe malih i srednjih poduzeća električnom energijom
Također se za poduzetništvo potiče korištenje privatnih ugovora o kupnji energije (PPA) kako bi se cijene struje odvojile od volatilnosti cijena fosilnih goriva.
Nadalje, razrađuju se i uvjeti za tzv. javne intervencije Vlade u cijene električne energije koje će biti moguće i kad Vijeće Europske unije proglasi krizu cijena električne energije na regionalnoj razini ili na razini EU. U tom slučaju Vlada će moći privremeno određivati cijene opskrbe malih i srednjih poduzeća električnom energijom.
Produžuje se trajanje energetskih odobrenja investitorima u obnovljive izvore energije koji nisu mogli sklopiti ugovor o priključenju s HOPS-om zbog nedonošenja odluke o iznosu jedinične naknade za priključenje na mrežu. Investitorima kojima energetska odobrenja nisu istekla, rokovi određeni u njima počinju teći danom donošenja navedene odluke, a onima kojima su istekli zakonom određeni rokovi izdat će se nova odobrenja.
Investitori koji su sklopili ugovore o priključenju, a kojima nije definiran rok priključenja, morat će u roku od četiri godine biti priključeni na mrežu, inače će im ti ugovori biti raskinuti, predviđa se u predloženom tekstu zakonskih izmjena.
Uvodi se digitalna putovnica proizvoda
Donesen je i Zakon o provedbi EU Uredbe o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn održivih proizvoda koji donosi novinu uvođenja digitalne putovnice za proizvode, svojevrsne "osobne iskaznice proizvoda". Podržalo ga je 119 zastupnika, dok ih je pet bilo suzdržano.
U digitalnoj putovnici će se elektronički bilježiti i dijeliti podaci o sastavu, trajnosti, mogućnosti recikliranja i održavanju tijekom cijelog njegovog životnog ciklusa. Bez registrirane digitalne putovnice gospodarski subjekti ubuduće neće moći staviti proizvod na tržište EU-a.
Zahtjevi za ekološkim dizajnom i sadržaj digitalne putovnice uvodit će se postupno delegiranim aktima Europske komisije. Prva grupa proizvoda za koju se priprema primjena digitalne putovnice od 18. veljače 2027. su određeni tipovi baterija, dok će u narednom razdoblju obveza obuhvatiti tekstil, čelik, aluminij, gume, namještaj, građevinske proizvode i igračke.
Sabor je s 82 glasa 'za', 28 'protiv' i četiri suzdržana usvojio i izmjene Zakona o zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga koji se usklađuje s EU direktivom radi promicanja potpunog i učinkovitog ravnopravnog sudjelovanja osoba s invaliditetom i to poboljšanjem pristupa proizvodima i uslugama široke potrošnje koji prvotnim dizajnom ili naknadnim prilagodbama zadovoljavaju potrebe osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti.
Propisuje se obvezno osiguravanje pristupačnosti terminala za plaćanje, bankomata, uređaja za izdavanje karata, uređaja za prijavu interaktivnih samoposlužnih terminala, internetskih usluga i slično.
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