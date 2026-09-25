Sabor izglasao izmjene kojima se zabranjuje isključivanje struje ugroženim kupcima

Produžuje se trajanje energetskih odobrenja investitorima u obnovljive izvore energije koji nisu mogli sklopiti ugovor o priključenju s HOPS-om zbog nedonošenja odluke o iznosu jedinične naknade za priključenje na mrežu. Investitorima kojima energetska odobrenja nisu istekla, rokovi određeni u njima počinju teći danom donošenja navedene odluke, a onima kojima su istekli zakonom određeni rokovi izdat će se nova odobrenja.