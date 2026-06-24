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samit u Turskoj

Ustavni sud u Češkoj uključio se u okršaj između premijera i predsjednika oko NATO-a

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Hina
|
24. lip. 2026. 17:34
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Czech Republic's President Petr Pavel arrives to attend the plenary session the summit of the Bucharest Nine (B9) and the Nordic countries at the Cotroceni Palace in Bucharest, Romania
Daniel MIHAILESCU / AFP

Češki Ustavni sud u srijedu je naložio vladi da dopusti predsjedniku Petru Pavelu sudjelovanje na NATO samitu u Turskoj sljedeći mjesec, izdavši privremenu mjeru na temelju predsjednikove tužbe.

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Vlada koju vodi populistička stranka ANO premijera Andreja Babiša, u ponedjeljak je odlučila da će prekinuti tradiciju i neće dopustiti predsjedniku da bude dio češke delegacije.

Pavel je u utorak na svojoj internetskoj stranici objavio da je podnio tužbu Ustavnom sudu u Brnu kako bi dobio pravnu potporu za svoje sudjelovanje na sastanku čelnika obrambenog saveza 7. i 8. srpnja u Ankari.

Desničarska vlada prethodno je odlučila poslati premijera Andreja Babiša, ministra obrane Jaromira Zunu i ministra vanjskih poslova Petra Macinku na samit, ali ne i predsjednika.

Neki promatrači sumnjaju da je odluka kabineta čin osvete jer je Pavel više puta javno kritizirao vladine projekte.

U prošlosti su, u pravilu, zemlju na samitima NATO-a predstavljali samo predsjednik ili predsjednik i premijer zajedno, pojašnjava Reuters.

Češka je članica NATO-a od 1999. godine. Bivši general NATO-a Pavel je rekao da mu je dužnost ne samo koristiti ovlasti predsjednika države, već ih i braniti.

"Ne zbog sebe, već zbog svih predsjednika i predsjednica, koji dođu poslije mene", rekao je 64-godišnjak.

Češki ustav propisuje da predsjednik predstavlja zemlju na međunarodnom planu.

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