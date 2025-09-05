Užas u Njemačkoj: Učenik nožem napao nastavnicu, hitne službe na terenu

Učenik je u obrazovnom centru u sjevernoj četvrti njemačkog Essena nožem napao svoju profesoricu. Ubod je pogodio trbuh. Žena je teško ozlijeđena, ali je prema vatrogascima izvan životne opasnosti. Hitno je prevezena u sveučilišnu bolnicu.
Napadač uhićen nakon pucnjave
Napadač je, prema Bildu, 18-godišnji državljanin Kosova i učenik te strukovne škole. Još nije jasno je li sudjelovao u nastavi ili je iznenada upao u učionicu. Navodno je namjerno prišao profesorici i zadao joj ubod. Nakon toga pobjegao je s mjesta događaja.
Oko 11 sati policiji je dojavljena sumnjiva osoba u parku tri kilometra od škole, koja je odgovarala opisu napadača. Kada je specijalna policijska postrojba SEK pokušala obaviti provjeru, mladić je navodno potrčao prema policajcima s nožem u ruci. Tada je na njega zapucano, nakon čega je uhićen.
Jake policijske snage na terenu
Policija je na intervenciju stigla već oko 9:30 i opkolila školu naoružanim službenicima u zaštitnoj opremi. "Na terenu smo s jakim snagama", potvrdio je glasnogovornik policije. Iznad škole nadlijetao je i policijski helikopter.
Na mjesto događaja stigao je i gradonačelnik Essena, Thomas Kufen (CDU), kako bi se osobno uvjerio u situaciju.
Učenici u šoku
Osim teško ozlijeđene profesorice, medicinsku pomoć primilo je još nekoliko osoba. Sve više vozila hitne pomoći i liječnika pristizalo je pred školu. Najmanje deset učenika doživjelo je šok – bili su svjedoci napada ili su pokušali pomoći.
Unutar škole vladala je panika. Iako je policija uspjela evakuirati učenike, mnogi su se nakon napada zaključali u učionicama.
