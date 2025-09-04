Kaos u Berlinu: Automobil naletio na ljude, ozlijeđeno nekoliko osoba

Automobil je u četvrtak naletio na ljude u njemačkoj prijestolnici Berlinu, ozlijedivši nekoliko osoba, hitne službe tvrde da se radi o nesreći.
Neka djeca su lakše ozlijeđena, a odrasla osoba koja ih je pratila teško je ozlijeđena, rekao je glasnogovornik berlinske vatrogasne postrojbe, javlja Reuters.
Uskoro više...
Teme
