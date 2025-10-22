Vance se našao s Netanyahuom: SAD nadzire primirje u Gazi, „ali ne kao što se nadzire dijete“

Vance i Netanyahu pokušali su pokazati međusobno jedinstvo, usred kritika u Izraelu da niz posjeta visokih dužnosnika Trumpove administracije — posebnog izaslanika za Bliski istok Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera, koji su stigli u ponedjeljak, te državnog tajnika Marca Rubija, koji bi trebao doputovati u četvrtak — signalizira da Washington želi osigurati nastavak primirja, upravljajući izraelskim potezima po potrebi, javlja Washington Post.