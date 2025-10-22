Oglas

u posjetu jeruzalemu

Vance se našao s Netanyahuom: SAD nadzire primirje u Gazi, „ali ne kao što se nadzire dijete“

author
N1 Info
|
22. lis. 2025. 17:57
2025-10-22T093235Z_256432161_RC2XGHAT2B8S_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-USA-VANCE
Nathan Howard via REUTERS

Potpredsjednik SAD-a JD Vance i izraelski premijer Benjamin Netanyahu sastali su se u srijedu ujutro u Jeruzalemu dok Sjedinjene Države pokušavaju održati primirje u Gazi, a u Izraelu rastu zabrinutosti da bi Washington mogao pokušati ograničiti izraelske vojne akcije u toj enklavi.

Oglas

"Izrael nije država vazal"

Vance i Netanyahu pokušali su pokazati međusobno jedinstvo, usred kritika u Izraelu da niz posjeta visokih dužnosnika Trumpove administracije — posebnog izaslanika za Bliski istok Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera, koji su stigli u ponedjeljak, te državnog tajnika Marca Rubija, koji bi trebao doputovati u četvrtak — signalizira da Washington želi osigurati nastavak primirja, upravljajući izraelskim potezima po potrebi, javlja Washington Post.

„Ne želimo vazalnu državu, i to Izrael nije — želimo ovdje saveznika“, rekao je Vance u kratkoj izjavi novinarima uz Netanyahua. Netanyahu je dodao: „Jedan tjedan kažu da Izrael kontrolira SAD, a sljedeći da SAD kontrolira Izrael — to su besmislice... mi imamo partnerstvo.“

Vance je dodao i kako SAD nadzire primirje u Gazi, „ali ne kao što se nadzire dijete“.

Izrael kao američka klijent-država

Netanyahu, koji je izgubio velik dio političke podrške u Izraelu tijekom dvije godine rata, posljednjih je dana izložen oštrim kritikama jer mnogi analitičari smatraju da SAD sada diktira uvjete primirja.


„To ga čini vrlo slabim, kao da ne štiti Izrael“, rekao je Jonathan Rynhold, politolog sa Sveučilišta Bar-Ilan. Jedan izraelski političar, koji je želio ostati anoniman, rekao je za The Washington Post: „Netanyahu je pretvorio Izrael u američku klijent-državu. … Što Amerika kaže, to Izrael radi.“

Vance je izrazio oprezni optimizam glede mirovnih planova Trumpove administracije na Bliskom istoku, umanjujući značaj nasilja koje je kulminiralo tijekom vikenda, a koje je dodatno ugrozilo primirje u Gazi.

Tijekom vikenda ubijeno više desetaka ljudi u Gazi

Tijekom vikenda izraelska vojska ubila je desetke ljudi u Gazi u napadima koji su, prema izraelskim tvrdnjama, bili odgovor na napad Hamasa u kojem su poginula dvojica izraelskih vojnika.

Vance, Witkoff i Kushner pozvali su na strpljenje, opisavši mirovnu inicijativu — uključujući uspostavu međunarodnih mirovnih snaga i obnovu Gaze — kao proces u razvoju.

Sljedeća faza plana primirja uključuje složenija i dugoročnija pitanja za trajni kraj rata, poput razoružanja Hamasa, budućeg upravljanja Gazom i potpunog povlačenja izraelskih trupa.

Gayil Talshir, politologinja sa Sveučilišta u Jeruzalemu, rekla je da je privremena priroda sporazuma razlog zašto je primirje tako krhko.

"Sporazum o primirju još nije dovršen!"


„Budući da sporazum o primirju još nije dovršen — međunarodno tijelo ne postoji, palestinska vlada nije formirana, a 2 milijuna ljudi u Gazi treba infrastrukturu i usluge... sve je pod pritiskom sa svih strana: Hamasa, Izraela i posrednika“, rekla je.

Dodala je da Izrael „nema pravi plan ni mehanizme za postupanje u slučaju kršenja primirja od strane Palestinaca“.

Witkoff, koji je dugo bio javno lice američkih napora za okončanje rata u Gazi, rekao je Netanyahuu ovaj tjedan „da izraelski odgovori moraju biti razmjerni kršenju, te da su idućih 30 dana ključni da bi se sporazum održao i pregovori prešli u drugu fazu“, rekao je neimenovani izvor upoznat sa sastankom.

Teme
JD vance izrael palestina primirje u gazi zapadna obala

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ