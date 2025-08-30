Oglas

"Predsjednik u dobroj formi"

Vance spreman zamijeniti Trumpa: "Strašne tragedije se događaju"

N1 Info
|
30. kol. 2025. 14:21
J.D. Vance, afp
Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Potpredsjednik SAD-a JD Vance rekao je da je spreman preuzeti predsjedničku dužnost u slučaju da se nešto dogodi američkom predsjedniku Donaldu Trumpu.

Vance je u velikom intervjuu rekao da je uvjeren da će predsjednik Trump odslužiti ostatak svog mandata te dodao da je, unatoč nedavnim pitanjima o Trumpovu fizičkom stanju, predsjednik dobrog zdravlja.

"Ima nevjerojatnu energiju. Iako je većina ljudi koji rade oko predsjednika Sjedinjenih Država mlađa od njega, on je zapravo osoba koja posljednja ide spavati, on je osoba koja noću zadnja završava telefonske razgovore i on je prva osoba koja se budi i prva osoba koja telefonira ujutro", ispričao je Vance u intervjuu za USA Today.

"Strašne tragedije se događaju, ali uvjeren sam da je predsjednik u dobroj formi, da će odslužiti ostatak svog mandata i učiniti velike stvari za američki narod. Ako se, ne daj Bože, dogodi strašna tragedija, ne mogu zamisliti bolju obuku na poslu od one koju sam dobio u posljednjih 200 dana", dodao je.

Vance je intervjuu dao nakon što su se u javnosti pojavila pitanja zbog Trumpova zdravlja koja su potaknuta vidljivim modricama na njegovim rukama koje su, čini se, prekrivene loše nanesenom šminkom. Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt tvrdi da modrice nastaju je zbog Trumpova neumornog rada i cjelodnevnog korištenja ruka.

Prema 25. amandmanu američkog Ustava, potpredsjednik preuzima dužnost predsjednika ako on umre, podnese ostavku ili bude smijenjen s dužnosti. U povijesti se to dogodilo devet puta, prenosi Dnevnik.hr.

Teme
Donald Trump JD Vance

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
