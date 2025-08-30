Vance spreman zamijeniti Trumpa: "Strašne tragedije se događaju"

"Ima nevjerojatnu energiju. Iako je većina ljudi koji rade oko predsjednika Sjedinjenih Država mlađa od njega, on je zapravo osoba koja posljednja ide spavati, on je osoba koja noću zadnja završava telefonske razgovore i on je prva osoba koja se budi i prva osoba koja telefonira ujutro", ispričao je Vance u intervjuu za USA Today.