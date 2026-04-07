Vance u Budimpešti, kritizirao Europsku uniju i poručio Orbanu: "Predsjednik vas voli, a i ja!"
Američki potpredsjednik JD Vance stigao je u Budimpeštu kako bi podržao aktualnog premijera Viktora Orbana ususret nedjeljnim parlamentarnim izborima u Mađarskoj
Na početku sastanka, Orbán je izjavio da je izbor Donalda Trumpa otvorio "zlatno razdoblje” u odnosima između dviju zemalja, istaknuvši važnost američkih ulaganja i sigurnosne suradnje.
Govorio je i o ratu u Ukrajini, navodeći da Mađarska već četiri godine živi "u sjeni rata”, te optužio europske institucije da blokiraju mirovne pregovore s Rusijom.
Uoči sastanka, Vance je Orbánu poručio: "Predsjednik vas voli, a i ja”, nazvavši ga "jednim od rijetkih pravih državnika u Europi” i poželjevši mu sreću na izborima. Među temama razgovora naveo je migracije, "rodnu ideologiju”, obiteljsku politiku i globalnu sigurnost, javlja The Guardian.
Oštra kritika birokrata u Bruxellesu
Izjavio je da postoji „mnogo stvari na koje se može ukazati” kada je riječ o suradnji SAD-a i Mađarske, pritom hvaleći Viktora Orbána kao „najistaknutijeg europskog lidera po pitanju energetske sigurnosti i neovisnosti”.
Ponovno je kritizirao druge europske čelnike, rekavši da je "zanimljivo gledati premijere i lidere nekih zapadnoeuropskih prijestolnica kako govore o energetskoj krizi, iako su, iskreno, trebali slijediti politike Viktora Orbána u Mađarskoj”.
Dodao je da bi, da su to učinili, energetska kriza bila znatno blaža.
"Želimo da Europa bude uspješna. Želimo da europske obitelji mogu priuštiti grijanje svojih domova i graditi velike stvari. Želimo da Europa bude energetski neovisna, pa čak i dominantna, ali neće biti energetski sigurna ako nastavi slijediti neuspješne politike iz prošlosti. Mislim da je Viktor bio izvrstan primjer i da pokazuje smjer koji može dovesti do bolje, prosperitetnije i energetski sigurnije Europe”, rekao je Vance.
Vance je potom oštro kritizirao "birokrate u Bruxellesu”, optužujući ih za jedan od najgorih primjera stranog miješanja u izbore” koje je ikad vidio.
Birokrati iz Bruxellesa "mrze Orbana"
Rekao je da su pokušali "uništiti mađarsko gospodarstvo jer mrze tog čovjeka”, misleći na Orbána.
Uputio je i poruku mađarskim biračima da razmisle "tko je za njih i za narod Mađarske”, a ne tko je za ili protiv Europe ili SAD-a.
Istaknuo je kako je u Orbánu vidio lidera koji "žestoko zastupa interese Mađarske” te dodao da je razlog njegova dolaska i to što smatra da je miješanje iz Bruxellesa „zaista sramotno”.
Zaključio je da neće govoriti Mađarima kako glasati, ali je poručio birokratima u Bruxellesu da učine isto.
"EU je jako pogriješila kad se odrekla ruske nafte i plina"
Govoreći o Ukrajini, Vance je rekao da je u interesu Ukrajine, Europe, Mađarske i SAD-a da se rat što prije završi.
Istaknuo je i da je Europska unija napravila "veliku pogrešku” kada se odrekla nafte i plina s istoka.
„Korijeni ovog sukoba posijani su mnogo prije početka borbi, kada su europski lideri odlučili toliko se osloniti na određeni energetski model da su se odrekli nafte i plina s istoka. To je tada bila velika pogreška, a danas je očito da je i dalje velika pogreška”, rekao je.
Dodao je kako SAD žele pomoći Europi kroz opskrbu ukapljenim prirodnim plinom, što slabi Rusiju i omogućuje europskim potrošačima niže cijene energije, ali i veću sigurnost u slučaju sukoba.
"Zanimljivo je da oni koji druge optužuju za prorusku politiku zapravo snose odgovornost za stvaranje energetski slabe Europe”, rekao je.
Orban bolje od ikoga razumije sukob Rusije i Ukrajine
Naglasio je da SAD žele "zaustaviti ubijanje” i vratiti se trgovini s Ukrajinom i Rusijom.
Na pitanje o Ukrajini i navodnom miješanju u izbore, Vance je rekao da su SAD „svjesne da postoje elementi unutar ukrajinskih obavještajnih službi koji pokušavaju utjecati na američke i mađarske izbore”.
Istodobno je kritizirao pojedince iz ukrajinskog sustava zbog sudjelovanja u kampanji s demokratima neposredno prije američkih predsjedničkih izbora.
Govoreći o mogućem kraju rata, Vance je naglasio da rješenje nije u političarima koji javno pokazuju snagu, nego u "trajnoj diplomaciji”.
Pritom je pohvalio Orbána, rekavši da je „bolji od bilo koga u razumijevanju što Ukrajinci i Rusi trebaju za postizanje mira”.
Dodao je da bi Budimpešta mogla biti idealno mjesto za budući mirovni summit jer predstavlja "mjesto državničkog pristupa i spremnosti na doprinos miru”.
Na kraju je istaknuo i "moralnu suradnju” između SAD-a i Mađarske u obrani zapadne civilizacije i kršćanskih vrijednosti, uključujući slobodu govora, vladavinu prava i zaštitu ranjivih skupina.
"Dva jasna puta za Iran"
Američki novinari koji putuju s delegacijom upitali su JD Vancea o njegovim stavovima prema Iranu.
Rekao je da postoje „dva jasna puta za Iran”.
„Mislim da je prvi put onaj u kojem Iranci odluče postati normalna država. Da više neće financirati terorizam. Da će postati dio svjetskog sustava trgovine i razmjene. To bi za njih značilo znatno bolje gospodarske uvjete. Druga opcija je da Iranci ne pristanu na pregovore i nastave s terorizmom, zastrašivanjem svojih susjeda – ne samo Izraela, nego i arapskih zemalja. U tom slučaju, gospodarska situacija u Iranu ostat će vrlo, vrlo loša i, iskreno, vjerojatno će se dodatno pogoršati.”
Dodao je da američki rok istječe "za otprilike 12 sati” te da će se tada vidjeti što slijedi.
Ne misli da je napad na Harg promjena Trumpova plana
Vancea msu pitali i kako se mogu ostvariti vojni ciljevi u Iranu, ako SAD nastavi s napadima na tu zemlju.
Upitan je i o izvješćima o američkim napadima na otok Harg, na što je odgovorio da je plan bio pogoditi "neke vojne ciljeve” ondje te da "vjeruje da su to i učinili”.
„Predsjednikov rok poštujemo i mi i svi ostali. On je vrlo jasno rekao da nećemo gađati energetske i infrastrukturne ciljeve dok Iranci ili ne iznesu prijedlog koji možemo podržati ili ga uopće ne iznesu. Dao im je rok do utorka u 8 sati. Zato ne mislim da vijesti o otoku Harg predstavljaju promjenu strategije ili bilo kakav odmak od predsjednikove politike.”
Potom se našalio na račun iranskog vodstva, rekavši da "nisu najbrži pregovarači”, ali je izrazio nadu da će odgovor dobiti do roka u 20 sati.
