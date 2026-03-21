nakon ruskog napada

Većina ukrajinske regije bez struje

Hina
21. ožu. 2026. 10:38
Ukrainian servicemen hit a Russian drone as police officers work at the site of a building hit by a Russian drone strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Zaporizhzhia, Ukraine March 21, 2026. REUTERS/Stringer
REUTERS/Stringer/Ilustracija

Većina sjeverne ukrajinske regije Černihiva ostala je bez struje u subotu nakon ruskog napada dronovima, rekao je guverner regije Vjačeslav Čaus.

Rekao je da su u tijeku radovi na sanaciji štete. Regija, koja graniči s Rusijom i Bjelorusijom, prije rata imala je gotovo milijun stanovnika.

Glavni grad regije, Černihiv, bio je potpuno bez struje, priopćila je gradska uprava.

Rusija je tijekom rata provela opsežnu kampanju bombardiranja ukrajinskih energetskih postrojenja, uzrokujući redovite, višesatne nestanke struje diljem zemlje.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

