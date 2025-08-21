Velika pobjeda Trumpa: Sud odbacio kaznu za prevaru tešku pola milijarde dolara

James je rekla da će tražiti od Žalbenog suda da preispita slučaj. "Ne smije se zaboraviti: još jedan sud je presudio da je predsjednik prekršio zakon, i da naš slučaj ima osnovu", rekla je. Trump je odvojeno u svibnju 2024. godine osuđen na temelju kaznenih optužbi na državnom sudu na Manhattanu u državi New York da je porno zvijezdi Stormy Daniels isplatio novac kako bi kupio njezinu šutnju, no nije za to kažnjen.