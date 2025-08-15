Šest pitanja šestosatnog summita Trump-Putin

REUTERS/Eduardo Munoz

U 21:30 po srednjoeuropskom vremenu započeo je dugo očekivani sastanak na Aljasci koji se, umjesto licem u licem kao što je najavljeno, održava - tri na tri. Trump, Witkoff i Rubio s američke, a Ušakov, Lavrov i Putin s ruske strane. dvojica čelnika razgovarati o mogućim putovima za okončanje rata u Ukrajini.

Donald Trump i Vladimir Putin u petak održavaju dugo očekivani sastanak licem u lice na Aljasci, gdje dvojica čelnika razgovaraju o mogućim putovima za okončanje rata u Ukrajini.

Kremlj: Trilateralan sastanak je moguć

Putinu će se pridružiti ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov i Jurij Ušakov, diplomatski savjetnik. Lavrov i Ushakov sudjelovali su u prvim izravnim pregovorima Rusije i SAD-a u veljači ove godine.

Marco Rubio i Steve Witkoff pridružuju se Trumpu na američkoj strani stola, javlja Newsweek.

Ako sve prođe dobro, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski mogao bi dobiti poziv na sljedeću instancu pregovora, ovog puta u trilateralnom formatu.

Trump i Bijela kuća opisali su sastanak kao početni potez prema većim pregovorima, predstavljajući ga kao prvi korak prema mogućim trilateralnim razgovorima između trojice lidera.

Šest ključnih pitanja uoči sastanka:

Koliko će trajati sastanak i što to znači?



Kratak sastanak mogao bi potvrditi uvjerenje mnogih analitičara Kremlja da je mir još daleko na horizontu.

Trump je u ponedjeljak rekao kako će “vjerojatno u prve dvije minute” znati može li se postići dogovor. “Mogu otići i reći – sretno – i tu će biti kraj.

Možda zaključim da se to ne može riješiti.”

Dulji sastanak mogao bi značiti da se postiže napredak. U međuvremenu smo saznali da će summit potrajati između šest i sedam sati. “Vrijeme trajanja ovisit će o tijeku rasprave... kada će završiti, ovisi prije svega o predsjednicima,” rekao je u četvrtak Putinov savjetnik Jurij Ušakov.

Hoće li Zelenski dobiti poziv?



Trump je rekao da će, ako razgovori budu uspješni, prvo nazvati Zelenskog, a zatim europske saveznike kako bi ih informirao o tijeku pregovora. Ako sastanak ne prođe dobro, “neću zvati nikoga,” rekao je, a prenosi POLITICO.

To bi moglo pokazati hoće li Ukrajina biti izostavljena iz procesa. I Zelenski i europski čelnici inzistiraju da se o budućnosti Ukrajine ne odlučuje bez njezina sudjelovanja.

A red carpet for Putin, the aggressor and war criminal, but nothing for Zelenskyy says a lot about Trump's priorities. pic.twitter.com/BxXDkD8pQB — Pekka Kallioniemi (@P_Kallioniemi) August 15, 2025

Je li “bromance” Trump–Putin ponovno na sceni?



Trumpov ton prema Putinu otkrit će koliko je spreman pritisnuti Rusiju na ozbiljan dogovor. Iako je na početku mandata bio pun pohvala za ruskog predsjednika, posljednjih tjedana zauzeo je oštriji stav, prijeteći sankcijama ako ne pristane na prekid vatre.

Trump je u petak u avionu prema Anchorageu rekao da će Ukrajina sama odlučiti o teritorijalnim ustupcima: “Nisam ovdje da pregovaram za Ukrajinu. Ovdje sam da ih dovedem za stol.”

Hoće li se razgovarati o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu?



Kijev traži sigurnosne garancije SAD-a i drugih sila. Trump je signalizirao spremnost da to razmotri, ali izvan okvira NATO-a i bez izravne vojne pomoći, iako bi oružje moglo biti prodavano europskim državama.

Je li razmjena teritorija na stolu?



Putin želi ukrajinski teritorij kao dio dogovora. Trump i Witkoff otvoreni su za ideju “zamjene zemljišta”, pri čemu bi Donbas pripao Rusiji u zamjenu za pauziranje, smrzavanje ofenzive na jugu. Zelenski to kategorički odbija, smatrajući da bi to bilo odskočno mjesto za buduće napade.

Hoće li dogovor biti i o nečemu drugom osim Ukrajine?



Moguće je da će najveći rezultat današnjeg susreta biti u području kontrole nuklearnog oružja, s obzirom na to da Sporazum Novi START istječe idućeg veljače.

Ušakov je najavio da će se razgovarati i o trgovinskoj i gospodarskoj suradnji, za koju smatra da ima “ogroman, a nedovoljno iskorišten potencijal”.