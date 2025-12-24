žalit će se
Ogromna kazna Ryanairu
Talijansko tijelo za zaštitu tržišnog natjecanja propisalo je kaznu od 256 milijuna eura irskom avioprijevozniku Ryanairu, navodeći da je ta kompanija primjenjivala kompleksnu strategiju kojom je otežavala putničkim agencijama kupnju karata za njezine letove.
Prema navodima talijanskog nadzornog tijela, avioprijevoznik je od travnja 2023. do travnja 2025. zloupotrebljavao svoj dominantni položaj na tržištu jer je značajno otežao vanjskim pružateljima usluga, poput putničkih agencija, kupnju karata za svoje letove.
Iz Ryanaira su odmah najavili da namjeravaju uložiti žalbu na odluku.
Istraga je otkrila da je Ryanair krajem 2022. počeo razmatrati načine na koje može ometati rad putničkih agencija i onemogućiti im rezervacije letova, kaže se u priopćenju nadzornog tijela.
Kompleksne mjere kompanija je primjenjivala od travnja 2023., a njihovom primjenom avioprijevoznik je "zloupotrebljavao svoju značajnu tržišnu moć", navodi regulator.
Primjerice, Ryanair je otežavao i sprječavao kombiniranje svojih letova s letovima drugih avioprijevoznika i blokirao police osiguranja drugih pružatelja.
U travnju 2025. Ryanair je ponovno uspostavio određene značajke svoga sustava za rezervacije, čime bi, prema navodima nadzornog tijela, trebao omogućiti "stvarno tržišno natjecanje", budu li značajke ispravno primijenjene.
Ryanair je odluku nazvao "bizarnom", pozivajući se na odluku milanskog suda prema kojoj je, prema navodima avioprijevoznika, potvrđen njegov poslovni model.
Direktor kompanije Michael O'Leary izjavio je da se kompanija "veseli uspješnom sudskom poništavanju ove pravno manjkave odluke i apsurdne kazne od 256 milijuna eura".
