Ryanair se pohvalio tko je sjedio u njihovom avionu za Zagreb

Zrakoplov iz Bergama u Italiji sletio je na zagrebačku zračnu luku u nedjelju u 23 sata, s oko 200 putnika na letu – svi su bili iznenađeni kada su ugledali kapetana hrvatske reprezentacije i njegovog suigrača. Modrić i Pašalić, naravno, nisu mogli izbjeći pažnju; putnici su ih brzo okružili i tražili zajedničke fotografije, izvijestili su hrvatski mediji. Obojica su strpljivo pozirala, pruživši mnogim obožavateljima nezaboravan završetak vikenda.