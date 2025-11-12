Ryanair se pohvalio tko je sjedio u njihovom avionu za Zagreb

Iako su Luka Modrić i Mario Pašalić tijekom svojih uspješnih nogometnih karijera zaradili milijune, ovoga su puta odabrali prilično „jednostavno“ iskustvo. Umjesto privatnog zrakoplova, odlučili su se letjeti niskobudžetnom aviokompanijom Ryanair, gdje cijene karata ponekad ne prelaze 20 eura.
Oko slavnih nogometaša sjatile su se kamere
Zrakoplov iz Bergama u Italiji sletio je na zagrebačku zračnu luku u nedjelju u 23 sata, s oko 200 putnika na letu – svi su bili iznenađeni kada su ugledali kapetana hrvatske reprezentacije i njegovog suigrača. Modrić i Pašalić, naravno, nisu mogli izbjeći pažnju; putnici su ih brzo okružili i tražili zajedničke fotografije, izvijestili su hrvatski mediji. Obojica su strpljivo pozirala, pruživši mnogim obožavateljima nezaboravan završetak vikenda.
Igrači su stigli u Zagreb prije završetka kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, u kojima Hrvatsku očekuju još dvije važne utakmice –domaća protiv Farskih Otoka i gostujuća protiv Crne Gore.
„Modrić se uvijek zna snaći i u najtežim situacijama“
Incident nije prošao nezapaženo ni kod same aviokompanije. Ryanair je brzo iskoristio priliku za duhovitu promociju, objavivši na društvenim mrežama:
„Ako Modrić može letjeti s nama – možete i vi.“
Objava je izazvala brojne reakcije – od iskrenih osmijeha do šala na račun poznatog Ryanair-ovog budžetnog pristupa.
„Modrić sigurno nije imao dovoljno mjesta za noge,“ napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao:
„Poznat je po tome da se snađe i u najtežim situacijama.“
Neki su čak posumnjali u istinitost priče, napisavši:
„Dok ne vidim fotografiju – ne vjerujem.“
