Venezuela usvojila zakon protiv piratstva nakon američkih krađa tankera

Venezuelska Nacionalna skupština, koju kontrolira vladajuća stranka, usvojila je u utorak zakon koji predviđa kazne zatvora od maksimalno 20 godina za promicanje ili financiranje piratstva ili blokada.
Zakon, koji uključuje i druge međunarodna kaznena djela, dolazi nakon nedavnih američkih poteza protiv venezuelskih pošiljki nafte.
Američka Obalna straža otela je ovaj mjesec supertanker s venezuelskom sirovom naftom (koji se nalazio pod američkim sankcijama) i pokušala presresti druga dva broda povezana s Venezuelom tijekom vikenda, rekli su američki dužnosnici. Takve unilateralne akcije protivne su međunarodnom pravu i Konvenciji UN-a o zakonu na morima (SAD nije supotpisnik konvencije).
Otmice su najteži američki udarac državnoj naftnoj kompaniji PDVSA-i otkako je američko Ministarstvo financija 2020. sankcioniralo njezine bivše trgovačke partnere, dvije podružnice ruske kompanije Rosneft, prisilivši je da smanji proizvodnju i izvoz. PDVSA je pod sankcijama još od 2019.
Nacrt "Zakona o jamčenju slobode plovidbe i trgovine protiv piratstva, blokada i drugih međunarodnih nezakonitih radnji" podnio je u ponedjeljak provladin zastupnik Giuseppe Alessandrello.
Predsjednik Narodne skupštine Jorge Rodriguez rekao je na kraju sjednice da će prijedlog zakona biti poslan izvršnoj vlasti na odobrenje te da će stupiti na snagu čim bude objavljen u službenom listu.
Washington je posljednjih mjeseci pojačao pritisak na vladu predsjednika Nicolasa Madura, što uključuje intenziviranje vojnog prisustva na Karibima i ubojstvo desetaka ljudi u napadima na brodove za koje tvrdi, bez iznošenja dokaza, da krijumčare drogu uz njezine obale.
Američke vlasti objašnjavaju da su operacije dio napora za suzbijanje izbjegavanja sankcija i trgovine drogom. Maduro tvrdi da Sjedinjene Države nastoje potkopati venezuelsko gospodarstvo a ne provoditi zakon, kako bi ga uklonile s vlasti.
Rodriguez je također oštro napao venezuelsku političku oporbu, čija se čelnica mjesecima skriva, ali je početkom prosinca otputovala u Oslo kako bi preuzela Nobelovu nagradu za mir. Optužio je oporbu za poticanje sankcija i rekao da su "krali, pljačkali i klanjali se američkom imperijalizmu", dodavši da su "sretni zbog agresivnih akcija koje se trenutno odvijaju u Karipskom moru".
