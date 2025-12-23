Venezuela usvojila zakon protiv piratstva nakon američkih krađa tankera

Rodriguez je također oštro napao venezuelsku političku oporbu, čija se čelnica mjesecima skriva, ali je početkom prosinca otputovala u Oslo kako bi preuzela Nobelovu nagradu za mir. Optužio je oporbu za poticanje sankcija i rekao da su "krali, pljačkali i klanjali se američkom imperijalizmu", dodavši da su "sretni zbog agresivnih akcija koje se trenutno odvijaju u Karipskom moru".