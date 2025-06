Vesna Pusić: Rusija i Kina su povijesni neprijatelji, taj odnos treba promatrati sa zrnom soli

"Nema tu opravdanja. To je, da budemo sasvim jasni, to je genocidu kojem se glad koristi kao instrument rata. Ovo sada zadnje je još užasnije. Ovo tobože novo humanitarno rješenje gdje se nedovoljno hrane dovodi u neke centre pa ljudi moraju doći tamo, a onda se na njih puca iz zraka, s mora i kopna. To izgleda kao mišolovke, kao da ti gladne ljude namamiš i onda ih ubijaš, to je strašno. A istovremeno ministar nominalno finanacija, a ja bih ga nazvala ministrom genocida Smotrich u Netanyahuovoj vladi, kaže da je cilj napraviti život toliko nepodnošljivim da oni odu", kazala je.