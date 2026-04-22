JAVIER MILEI

VIDEO / Argentinski predsjednik ponovno pjevao i plesao u čast Izraela, Netanyahu je uživao

N1 Info
22. tra. 2026. 09:29
milei netanyahu
Argentinski predsjednik Javier Milei prisustvovao je ceremoniji Dana neovisnosti u Izraelu i zapalio baklju, ali je i pjevao na pozornici s izraelskim pjevačima i brojnim gostima.

Prije službenog početka ceremonije, Milei se popeo na pozornicu pjevajući pjesmu "Libre", koju je dan ranije uvježbavao na generalnoj probi za ceremoniju.

U izvedbi pjesme pridružili su mu se pjevači Rotem Cohen i Mali Levi. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu sve je promatrao s tribina i bio je oduševljen potezima argentinskog predsjednika.

Nakon što je otpjevao "Libre", Milei je zapalio baklju kao dio ceremonije. "Svjetlost uvijek pobjeđuje tamu, jer laži i mržnja uvijek ustupaju mjesto snazi ​​istine i vremena. Stoga palimo ovu baklju u čast svih onih koji su se borili za slobodu i suverenitet Izraela. Izrael je više puta dokazao da pobjedu ne određuje broj vojnika, već sile koje dolaze s neba", rekao je Milei, prenosi Klix.ba.

Na kraju je poručio da Argentina radi na preseljenju veleposlanstva u Jeruzalem. "Argentina i Izrael nisu samo partneri, već i pravi prijatelji. Puno vam hvala. Neka Bog blagoslovi Izrael i Argentinu, neka nas Njegova snaga uvijek prati. Živjela sloboda, živio narod Izraela i na slavu Države Izrael", zaključio je.

