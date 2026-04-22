VIDEO / Argentinski predsjednik ponovno pjevao i plesao u čast Izraela, Netanyahu je uživao

Nakon što je otpjevao "Libre", Milei je zapalio baklju kao dio ceremonije. "Svjetlost uvijek pobjeđuje tamu, jer laži i mržnja uvijek ustupaju mjesto snazi ​​istine i vremena. Stoga palimo ovu baklju u čast svih onih koji su se borili za slobodu i suverenitet Izraela. Izrael je više puta dokazao da pobjedu ne određuje broj vojnika, već sile koje dolaze s neba", rekao je Milei, prenosi Klix.ba.