VIDEO / Argentinski predsjednik ponovno pjevao i plesao u čast Izraela, Netanyahu je uživao

Argentinski predsjednik Javier Milei prisustvovao je ceremoniji Dana neovisnosti u Izraelu i zapalio baklju, ali je i pjevao na pozornici s izraelskim pjevačima i brojnim gostima.
Prije službenog početka ceremonije, Milei se popeo na pozornicu pjevajući pjesmu "Libre", koju je dan ranije uvježbavao na generalnoj probi za ceremoniju.
U izvedbi pjesme pridružili su mu se pjevači Rotem Cohen i Mali Levi. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu sve je promatrao s tribina i bio je oduševljen potezima argentinskog predsjednika.
Milei volvió a cantar "Libre" en Israel
Nakon što je otpjevao "Libre", Milei je zapalio baklju kao dio ceremonije. "Svjetlost uvijek pobjeđuje tamu, jer laži i mržnja uvijek ustupaju mjesto snazi istine i vremena. Stoga palimo ovu baklju u čast svih onih koji su se borili za slobodu i suverenitet Izraela. Izrael je više puta dokazao da pobjedu ne određuje broj vojnika, već sile koje dolaze s neba", rekao je Milei, prenosi Klix.ba.
Na kraju je poručio da Argentina radi na preseljenju veleposlanstva u Jeruzalem. "Argentina i Izrael nisu samo partneri, već i pravi prijatelji. Puno vam hvala. Neka Bog blagoslovi Izrael i Argentinu, neka nas Njegova snaga uvijek prati. Živjela sloboda, živio narod Izraela i na slavu Države Izrael", zaključio je.
