Netanyahu traži odgodu svjedočenja na suđenju za korupciju, evo zašto

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu zatražio je odgodu svjedočenja u dugotrajnom sudskom procesu za korupciju, koji se trebao nastaviti idući tjedan, navodeći kao razlog aktualnu sigurnosnu situaciju u regiji, stoji u podnesku koji je u petak sudu predao njegov odvjetnik.
Suđenje Netanyahuu trebalo se nastaviti u nedjelju, nakon što je Izrael ukinuo izvanredno stanje uvedeno zbog rata s Iranom, a nakon objave prekida vatre u noći na srijedu.
Obrana je izjavila da je spremna nastaviti sa saslušanjem svjedoka optužbe.
"Zbog povjerljivih sigurnosnih i diplomatskih razloga povezanih... s dramatičnim događajima koji su se u posljednje vrijeme odvili u Državi Izrael i diljem Bliskog istoka, premijer neće moći svjedočiti u postupku barem iduća dva tjedna", navodi se u podnesku Okružnom sudu u Jeruzalemu.
U dokumentu se dodaje da je sudu dostavljena zapečaćena omotnica s detaljnim obrazloženjem povjerljivih razloga, a sud će donijeti odluku nakon što tužiteljstvo dostavi svoj odgovor.
Netanyahu, prvi izraelski premijer optužen za kazneno djelo za vrijeme obnašanja dužnosti, poriče optužbe za primanje mita, prijevaru i zlouporabu povjerenja koje su podignute 2019. nakon nekoliko godina istrage.
Suđenje, koje je počelo 2020. godine i moglo bi rezultirati zatvorskom kaznom, više je puta odgađano zbog njegovih službenih obveza, a završetak procesa se ne nazire.
Optužbe protiv Netanyahua, zajedno s napadima Hamasa na Izrael u listopadu 2023. godine, narušile su njegov ugled.
Izrael bi trebao održati izbore u listopadu na kojima bi Netanyahuova koalicija, najdesnija u povijesti Izraela, prema anketama mogla izgubiti vlast.
