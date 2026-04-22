Dojave o bombama u školama u Primorsko-goranskoj županiji bile su lažne

Policija je u srednjim školama u Primorsko-goranskoj županiji, koje su u srijedu zaprimile dojave o postavljenim bombama, završila protueksplozijske preglede, kao i u dva riječka trgovačka centra, te je utvrđeno da su dojave bile lažne.
Oglas
Iz Policijske uprave primorsko-goranske priopćeno je kako je završenim protueksplozijskim pregledima u srednjim školama, kao i u dva trgovačka centra, utvrđeno kako su dojave bile lažne jer nisu pronađena eksplozivna sredstva.
Pri tome je angažiran maksimalan broj policijskih službenika kako bi se obavile sve potrebne radnje, a policija nastavlja kriminalističko istraživanje radi otkrivanja počinitelja i utvrđivanja okolnosti tog događaja.
Iz policije navode da su jutros u 7:16 sati elektronskim putem zaprimili dojavu da je na području Rijeke i okolice u više obrazovnih ustanova postavljena bomba. Potom su stigle dojave na adrese gotovo svih srednjoškolskih ustanova u županiji i dva trgovačka centra, a također u nekoliko osnovnih škola u Rijeci i okolici.
Policija i dalje provodi sve potrebne mjere i radnje kako bi se utvrdila vjerodostojnost poruka, primarno protueksplozijske preglede, poručili su iz policije navodeći da su tijekom pregleda evakuirani učenici iz većine škola, kao i građani iz trgovačkih centara.
Zbog lažnih dojava poruka o bombama u ponedjeljak je otkazana nastava u više splitskih srednjih škola, a u utorak u školama u Zagrebu i u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas