Oglas

POTVRDILA POLICIJA

Dojave o bombama u školama u Primorsko-goranskoj županiji bile su lažne

author author
N1 Info , Hina
|
22. tra. 2026. 08:49
>
15:44
PXL_010925_137678595
Neva Zganec / Pixsell / ilustracija

Policija je u srednjim školama u Primorsko-goranskoj županiji, koje su u srijedu zaprimile dojave o postavljenim bombama, završila protueksplozijske preglede, kao i u dva riječka trgovačka centra, te je utvrđeno da su dojave bile lažne.

Oglas

Iz Policijske uprave primorsko-goranske priopćeno je kako je završenim protueksplozijskim pregledima u srednjim školama, kao i u dva trgovačka centra, utvrđeno kako su dojave bile lažne jer nisu pronađena eksplozivna sredstva.

Pri tome je angažiran maksimalan broj policijskih službenika kako bi se obavile sve potrebne radnje, a policija nastavlja kriminalističko istraživanje radi otkrivanja počinitelja i utvrđivanja okolnosti tog događaja.

N1

Iz policije navode da su jutros u 7:16 sati elektronskim putem zaprimili dojavu da je na području Rijeke i okolice u više obrazovnih ustanova postavljena bomba. Potom su stigle dojave na adrese gotovo svih srednjoškolskih ustanova u županiji i dva trgovačka centra, a također u nekoliko osnovnih škola u Rijeci i okolici.

N1

Policija i dalje provodi sve potrebne mjere i radnje kako bi se utvrdila vjerodostojnost poruka, primarno protueksplozijske preglede, poručili su iz policije navodeći da su tijekom pregleda evakuirani učenici iz većine škola, kao i građani iz trgovačkih centara.

Zbog lažnih dojava poruka o bombama u ponedjeljak je otkazana nastava u više splitskih srednjih škola, a u utorak u školama u Zagrebu i u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Teme
dojave o bombama gimnazija andrije mohorovčića henry ponte policija primorsko-goranska županija rijeka

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ