Oglas

Damir Davidov

VIDEO / Atentat kod Moskve: Auto-bombom ubijen visoki ruski vojni dužnosnik

author
N1 Info
|
10. lip. 2026. 09:54
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
ruska policija, policija rusija,
Unsplash/Ilustracija

Damir Davidov sudjelovao je u planiranju i organizaciji ruske vojne invazije na Ukrajinu 24. veljače 2022. godine.

Oglas

Ujutro 9. lipnja u ruskom gradu Balašihi, nedaleko od Moskve, eksplodirao je automobil, pri čemu je poginuo vozač. O tome je izvijestio Istražni odbor Rusije.

Prema informacijama koje prenosi The Insider, riječ je o general-pukovniku ruske vojske Damiru Davidovu, koji je bio odgovoran za opskrbu bojišnice projektilima i topničkim streljivom. Prema riječima očevidaca, Davidov je nakon eksplozije još pokazivao znakove života, no nepotvrđeni navodi sugeriraju da je preminuo prije dolaska hitne pomoći, prenosi Liga.net.

Eksplozija se dogodila u četvrti Aviatoriv u Balašihi. Eksplozivna naprava bila je postavljena ispod podvozja BMW-a te je aktivirana kada je vozač krenuo vozilom.

Prema pisanju The Insidera, Damir Davidov živio je u Ulici Kožeduba u istoj četvrti, nekoliko stotina metara od mjesta eksplozije.

The Insider tvrdi da je operaciju izvela Sigurnosna služba Ukrajine (SBU).

PROČITAJTE JOŠ

Teme
damir davidov ruski general

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ