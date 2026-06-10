VIDEO / Atentat kod Moskve: Auto-bombom ubijen visoki ruski vojni dužnosnik

Prema informacijama koje prenosi The Insider, riječ je o general-pukovniku ruske vojske Damiru Davidovu, koji je bio odgovoran za opskrbu bojišnice projektilima i topničkim streljivom. Prema riječima očevidaca, Davidov je nakon eksplozije još pokazivao znakove života, no nepotvrđeni navodi sugeriraju da je preminuo prije dolaska hitne pomoći, prenosi Liga.net.