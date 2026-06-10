Damir Davidov
VIDEO / Atentat kod Moskve: Auto-bombom ubijen visoki ruski vojni dužnosnik
Damir Davidov sudjelovao je u planiranju i organizaciji ruske vojne invazije na Ukrajinu 24. veljače 2022. godine.
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Ujutro 9. lipnja u ruskom gradu Balašihi, nedaleko od Moskve, eksplodirao je automobil, pri čemu je poginuo vozač. O tome je izvijestio Istražni odbor Rusije.
Prema informacijama koje prenosi The Insider, riječ je o general-pukovniku ruske vojske Damiru Davidovu, koji je bio odgovoran za opskrbu bojišnice projektilima i topničkim streljivom. Prema riječima očevidaca, Davidov je nakon eksplozije još pokazivao znakove života, no nepotvrđeni navodi sugeriraju da je preminuo prije dolaska hitne pomoći, prenosi Liga.net.
Eksplozija se dogodila u četvrti Aviatoriv u Balašihi. Eksplozivna naprava bila je postavljena ispod podvozja BMW-a te je aktivirana kada je vozač krenuo vozilom.
Prema pisanju The Insidera, Damir Davidov živio je u Ulici Kožeduba u istoj četvrti, nekoliko stotina metara od mjesta eksplozije.
Russian authorities are searching for a suspect in the car bombing in Balashikha, Moscow Oblast.— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) June 9, 2026
According to reports, an explosive device equivalent to 300–400 grams of TNT had been placed beneath the driver's seat. The explosion occurred shortly after the man got into the… https://t.co/YuUkcYczkO pic.twitter.com/dZ8aE7W6HD
The Insider tvrdi da je operaciju izvela Sigurnosna služba Ukrajine (SBU).
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