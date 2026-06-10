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u Dagestanu

VIDEO / Pogođen jedan od ključnih plinovoda u Rusiji: Evakuirano je više od 100 ljudi

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N1 Info
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10. lip. 2026. 07:44
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atyrvk
The Informant/X/Screenshot

Tri eksplozije pogodile su plinovod u gradu Kiziljurtu u ruskoj republici Dagestan na Sjevernom Kavkazu, no hitne službe stavile su pod nadzor požar koji je izbio nakon eksplozija, izvijestila je u utorak novinska agencija TASS, pozivajući se na regionalno ministarstvo za izvanredne situacije.

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Ministarstvo je priopćilo da su se na magistralnom plinovodu promjera 1.200 milimetara dogodile tri eksplozije.

Nije bilo ozlijeđenih.

TASS prenosi izjave regionalnih dužnosnika prema kojima su hitne službe uspjele staviti pod nadzor plamen koji se uzdizao do 15 metara u visinu. Navodi se i da su se zapalile travnate površine u blizini mjesta jedne od eksplozija te da su još uvijek gorjele, prenosi Reuters.

Prema pisanju lokalnih medija, evakuirano je više od 100 ljudi, a pogođen je jedan od ključnih plinovoda koji opskrbljuje dijelove južne Rusije i Sjeverni Kavkaz

Gradonačelnikov ured u Kiziljurtu priopćio je da je požar izbio u industrijskoj zoni grada te da se vjeruje kako je zahvatio plinsku distribucijsku stanicu, izvijestio je Interfax.

Ruske novinske agencije izvijestile su također da se stanovnici sada vraćaju svojim domovima.

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Teme
eksplozija plinovod rusija

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