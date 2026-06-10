u Dagestanu
VIDEO / Pogođen jedan od ključnih plinovoda u Rusiji: Evakuirano je više od 100 ljudi
Tri eksplozije pogodile su plinovod u gradu Kiziljurtu u ruskoj republici Dagestan na Sjevernom Kavkazu, no hitne službe stavile su pod nadzor požar koji je izbio nakon eksplozija, izvijestila je u utorak novinska agencija TASS, pozivajući se na regionalno ministarstvo za izvanredne situacije.
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Ministarstvo je priopćilo da su se na magistralnom plinovodu promjera 1.200 milimetara dogodile tri eksplozije.
Nije bilo ozlijeđenih.
🔥 More than 100 people evacuated after explosions on a major gas pipeline in Dagestan— NEXTA (@nexta_tv) June 9, 2026
According to Russia's Emergency Ministry, three explosions occurred on the Mozdok–Kazimagomed gas pipeline between the settlements of Bavtugay and Gelbakh in the Kizilyurt district.
More than… https://t.co/yMqKs1Izer pic.twitter.com/oqeLrItXFl
TASS prenosi izjave regionalnih dužnosnika prema kojima su hitne službe uspjele staviti pod nadzor plamen koji se uzdizao do 15 metara u visinu. Navodi se i da su se zapalile travnate površine u blizini mjesta jedne od eksplozija te da su još uvijek gorjele, prenosi Reuters.
Prema pisanju lokalnih medija, evakuirano je više od 100 ljudi, a pogođen je jedan od ključnih plinovoda koji opskrbljuje dijelove južne Rusije i Sjeverni Kavkaz
🇷🇺 - Developing: Three explosions hit the Mozdok–Kazimagomed main gas pipeline near Kizilyurt, in Russia's Dagestan republic, on June 9, sending a pillar of fire over the city.— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) June 9, 2026
More than 100 people were evacuated, per regional authorities; no casualties have been reported so… pic.twitter.com/nHR7C8hG7h
Gradonačelnikov ured u Kiziljurtu priopćio je da je požar izbio u industrijskoj zoni grada te da se vjeruje kako je zahvatio plinsku distribucijsku stanicu, izvijestio je Interfax.
Ruske novinske agencije izvijestile su također da se stanovnici sada vraćaju svojim domovima.
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