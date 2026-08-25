ŽENE U VOJSCI
VIDEO / Bivši posebni izaslanik SAD-a podržao mobilizaciju Ukrajinki: "Bore se jednako dobro kao i muškarci"
Bivši posebni izaslanik SAD-a za Ukrajinu Keith Kellogg podržao je mogućnost mobilizacije žena u ukrajinske oružane snage zbog manjka ljudstva nakon više od četiri godine rata.
Oglas
Bivši posebni izaslanik SAD-a za Ukrajinu Keith Kellogg rekao je da podržava mobilizaciju ukrajinskih žena u vojsku, u intervjuu za YouTube kanal Naspravdi MAX objavljenom 24. kolovoza.
"Vjerujem li da bi žene trebale biti mobilizirane u vojsku? Moj je odgovor da, jer se bore jednako dobro kao i muškarci", rekao je Kellogg, prenosi Kyiv Independent.
Dodao je da je "vrlo važno da žene, kao dio društva, služe", istaknuvši kako osobno ni profesionalno ne vidi problem u toj ideji.
Kellogg je pritom podsjetio i na vojnu službu žena u vlastitoj obitelji. Njegova kći završila je Vojnu akademiju SAD-a i služila u Afganistanu, dok je njegova supruga bila padobranka u Grenadi.
Kelloggove izjave dolaze u trenutku kada se Ukrajina i dalje suočava s manjkom ljudstva nakon više od četiri godine rata punih razmjera te se sve više raspravlja o tome kako popuniti redove ukrajinske vojske.
Bivši ukrajinski ministar: Trebali bismo razmotriti uvođenje vojne obveze za sve, neovisno o spolu
Bivši ukrajinski ministar obrane Oleksij Reznikov nedavno je rekao da bi Ukrajina trebala razmotriti uvođenje vojne obveze za sve građane, neovisno o spolu.
"Ako doista želimo riješiti ovaj problem, moramo pogledati uspješna iskustva zemalja koje to već imaju. Zemlja koja nam je danas najbliža po razini prijetnje jest Izrael, gdje žene služe u vojsci jednako kao i muškarci", rekao je Reznikov za Radio Slobodna Europa 21. kolovoza.
Reznikov smatra da bi mobilizacija žena mogla udvostručiti broj ljudi dostupnih za vojnu službu. Žene bi, prema njegovim riječima, mogle popunjavati položaje izvan bojišta, čime bi se više muškaraca moglo preusmjeriti na borbene položaje.
Dodao je da bi za takvu promjenu ukrajinski parlament morao izmijeniti zakon.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas