VIDEO / Brodovi u blizini Italije spasili 32 migranta, 71 osoba nestala

Screenshot (X)

Dva trgovačka broda blizu talijanske obale izvukla su tijela dvojice migranata te su spasila 32 preživjela s broda koji je pokušao prijeći iz Libije u Europu na uskrsni vikend, rekle su spasilačke organizacije dodajući, pozivajući se na preživjele, da je 71 osoba nestala na moru.

Podijeli

Oglas

Žrtve su prevezene na patrolni brod talijanske obalne straže te prebačene na talijanski otok Lampedusu, rekle su skupine Mediterranea Saving Humans i Sea-Watch.

Talijansko ministarstvo unutrašnjih poslova nije komentiralo izvješća. Talijanska obalna straža nije odmah odgovorila na zahtjev za komentarom. U nedjelju je Uskrs, veliki blagdan u Italiji.

Preživjeli su rekli da je na njihovom brodu bilo ukupno 105 putnika, dok ih je 71 nestalo na moru, rekle su spasilačke organizacije.

Wir sind entsetzt. Über das Osterwochenende sind vermutlich 71 Menschen im Mittelmeer ertrunken. Gestern entdeckte unser Flugzeug Seabird 2 ein gekentertes Holzboot: ~15 Menschen klammerten sich verzweifelt am Rumpf fest, andere waren im Wasser, einige leblos.



— Sea-Watch (@seawatchcrew) April 5, 2026

Prema videu kojeg je objavila organizacija Sea-Watch moglo se vidjeti kako se desetak ljudi drži za prevrnuti narančasti čamac kad mu je pristupio trgovački brod.

Loše vrijeme ove je godine uzburkalo Sredozemno more, ograničavajući dolaske iz Sjeverne Afrike i predstavljajući velike probleme onima koji isplove na more.

Međunarodna organizacija za migraciju (IOM) procjenjuje da je barem 683 osoba izgubilo život u Sredozemlju ove godine, što je godina s najviše smrtnih slučajeva od 2014. godine.