PANIKA U ZRAKU

VIDEO / Dio krila Boeinga odlomio se tijekom leta s Floride za Teksas: "Avion se tresao"

author
N1 Info
|
21. kol. 2025. 16:34
Boeing
Jason Redmond / AFP

Američka Federalna uprava za zrakoplovstvo (FAA) pokrenula je istragu nakon što se zakrilce krila na Boeingu 737 djelomično odvojilo prije slijetanja u Teksasu.

Let Delta Air Linesa 1893 bio je na putu iz međunarodne zračne luke Orlando za međunarodnu zračnu luku Austin-Bergstrom u utorak kada su putnici prijavili da se čini da se dio stražnjeg ruba krila odlomio, piše Anadolu, a prenosi Fenix magazin.

“Osjetili smo da je riječ o jakoj turbulenciji. Avion se tresao”, rekla je putnica Shanila Arif za CNN. “Gospođa ispred nas otvorila je prozor i rekla nam da je slomljeno. Otvorila sam prozor i uplašila sam se.”

Nakon slijetanja, Delta Air Lines je u izjavi naveo da je “primjećeno da dio lijevog zakrilca krila nije na mjestu”, dodajući da je “zrakoplov izvan upotrebe zbog održavanja”.

U zrakoplovu je bilo 62 putnika i šest članova posade, od kojih nitko nije ozlijeđen.

Delta je izjavila da će u potpunosti surađivati ​​s istragom FAA-e.

Boeing Zrakoplov

