VIDEO / Dio krila Boeinga odlomio se tijekom leta s Floride za Teksas: "Avion se tresao"

Američka Federalna uprava za zrakoplovstvo (FAA) pokrenula je istragu nakon što se zakrilce krila na Boeingu 737 djelomično odvojilo prije slijetanja u Teksasu.
Oglas
Let Delta Air Linesa 1893 bio je na putu iz međunarodne zračne luke Orlando za međunarodnu zračnu luku Austin-Bergstrom u utorak kada su putnici prijavili da se čini da se dio stražnjeg ruba krila odlomio, piše Anadolu, a prenosi Fenix magazin.
“Osjetili smo da je riječ o jakoj turbulenciji. Avion se tresao”, rekla je putnica Shanila Arif za CNN. “Gospođa ispred nas otvorila je prozor i rekla nam da je slomljeno. Otvorila sam prozor i uplašila sam se.”
Nakon slijetanja, Delta Air Lines je u izjavi naveo da je “primjećeno da dio lijevog zakrilca krila nije na mjestu”, dodajući da je “zrakoplov izvan upotrebe zbog održavanja”.
The Federal Aviation Administration is investigating after a flap on a Boeing 737’s wing partially broke off before landing in Texas on Tuesday.— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) August 21, 2025
Delta Air Lines Flight 1893 was flying from Orlando International to Austin-Bergstrom International Airport when passengers noticed… pic.twitter.com/2eAMVLRzxJ
U zrakoplovu je bilo 62 putnika i šest članova posade, od kojih nitko nije ozlijeđen.
Delta je izjavila da će u potpunosti surađivati s istragom FAA-e.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas