danas uhićen
Horvatinčić imao važeću vozačku unatoč sudskoj zabrani?
Završilo je policijsko ispitivanje Tomislava Horvatinčića, nakon što je jutros uhićen zbog sumnje da je vozio automobil unatoč sudskoj zabrani upravljanja motornim vozilima. Prema neslužbenim informacijama, pred policijom je vrlo kratko iznio obranu.
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Horvatinčić je uhićen nakon što ga je Index prije nekoliko dana snimio za upravljačem Land Rovera u Zagrebu, i to unatoč zabrani koja mu je izrečena pravomoćnom sudskom presudom.
Nakon ispitivanja iz policije je izašao njegov odvjetnik Fran Olujić, no nije želio davati izjave.
Sljedeći korak je ispitivanje u državnom odvjetništvu. Zasad nije poznato hoće li se ono održati danas ili sutra. Nakon toga trebalo bi biti jasnije hoće li tužiteljstvo zatražiti istražni zatvor. Do tada Horvatinčić ostaje pod policijskim nadzorom, piše Ana Raić.
Ima važeću vozačku dozvolu?
U međuvremenu se pojavila i informacija da Horvatinčić trenutačno ima važeću vozačku dozvolu. To znači da ga, prema zasad dostupnim podacima, policija ne tereti za vožnju bez važeće vozačke.
Ostaje, međutim, pitanje kako je moguće da ima važeću dozvolu dok je na snazi sudska zabrana upravljanja motornim vozilima.
Upravo je navodno kršenje te zabrane predmet aktualnog postupka. Kada je Horvatinčić ponovno dobio vozačku dozvolu i pod kojim uvjetima, zasad nije poznato. Zagrebačka policija na upit Indexa o tome nije odgovorila.
Zabrana mu je izrečena nakon pomorske nesreće
Policija Horvatinčića sumnjiči za neizvršavanje sudske odluke, odnosno za kršenje sigurnosne mjere zabrane upravljanja svim motornim vozilima.
Zabrana mu je izrečena uz pravomoćnu presudu zbog pomorske nesreće iz 2011. godine, kada je svojom jahtom naletio na jedrilicu i usmrtio talijanski bračni par Francesca i Marinu Salpietro.
Za tu je nesreću pravomoćno osuđen na četiri godine i deset mjeseci zatvora. Na izdržavanje kazne otišao je u srpnju 2021., a u srpnju 2025. pušten je na uvjetni otpust.
Petogodišnja zabrana upravljanja svim motornim vozilima nije počela teći tijekom njegova boravka u zatvoru, već nakon izlaska na slobodu. To znači da je bila na snazi u trenutku kada je snimljen za upravljačem automobila.
Za neizvršavanje sigurnosne mjere izrečene pravomoćnom sudskom odlukom Kazneni zakon predviđa kaznu zatvora do dvije godine.
Vozačku je već jednom izgubio
Posebnu pozornost privlači podatak da Horvatinčić danas ima važeću vozačku dozvolu jer je 2017. godine ostao bez nje nakon liječničkog pregleda.
MUP je tada potvrdio da je utvrđena njegova „trajna nesposobnost” za upravljanje motornim vozilima, a kao razlog je navedena sinkopa. Nakon toga Horvatinčić je vozačku predao policiji.
Sinkopa je bila važan dio i sudskog postupka zbog pomorske nesreće. Horvatinčić je tijekom postupka tvrdio da je neposredno prije sudara izgubio svijest, što je bilo predmet medicinskih vještačenja i sudskih rasprava.
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