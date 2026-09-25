Grad Koprivnica se oglasio nakon otkrića olova u vodi u školama, otkrili što slijedi

Na šest slavina u OŠ „Braća Radić“ na kojima je utvrđeno odstupanje, provest će se ispiranje instalacija, nakon čega će biti uzeti novi uzorci i ponovno ispitana zdravstvena ispravnost vode, poručili su iz Gradske uprave. Navode i da se nastava i ostale aktivnosti u školi odvijaju prema uobičajenom rasporedu.