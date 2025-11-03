VIDEO / Drama u Rimu: Srušio se dio srednjovjekovnog tornja, u tijeku spašavanje radnika

Torre dei Conti, smješten u Largo Corrado Ricci na rimskom Forumu Romanumu, djelomično se srušio. Tijekom akcije spašavanja dogodilo se drugo urušavanje, upravo u trenutku kada su vatrogasci pokušavali izvući radnika zarobljenog pod ruševinama
Vjeruje se da je jedan od radnika, 64-godišnji muškarac, ozlijeđen. Zadobio je ozljedu glave i predan je hitnim službama. Smatra se da je drugi radnik još uvijek pod ruševinama — pri svijesti je i komunicira sa spasiocima. Još trojica radnika radila su na skelama i ostala zarobljena nakon nesreće, no spašeni su vatrogasci pomoću vatrogasnih ljestvi.
Prema izvješćima, nitko od njih nije ozlijeđen.
Tijekom akcije spašavanja dogodilo se drugo urušavanje, upravo u trenutku kada su vatrogasci pokušavali izvući radnika zarobljenog pod ruševinama. Prema izvješćima, uspjeli su pobjeći kroz prozor u posljednji trenutak. Svi su, srećom, ostali nepovrijeđeni.
Jedna od mogućnosti je unutarnje urušavanje. Operacije su trenutačno obustavljene, a zgrada se pregledava uz pomoć dronova zbog straha od daljnjih urušavanja, kako javlja RAI.
Gradonačelnik Rima Roberto Gualtieri odmah je stigao na mjesto događaja čim je čuo vijest. Pridružio mu se i ministar kulture Alessandro Giuli.
Državno odvjetništvo u Rimu pokrenulo je istragu zbog nesavjesnog nanošenja ozljeda. Na mjestu događaja bila je i specijalizirana jedinica pravosudne policije za nesreće na radnom mjestu. Istražitelji će angažirati tehničke vještake kako bi utvrdili uzrok urušavanja.
Zgrada nije u upotrebi od 2006. godine, ali se na njoj radilo u sklopu četverogodišnjeg projekta obnove koji je trebao završiti sljedeće godine, prema gradskim vlastima u Rimu.
Srednjovjekovna kula izgrađena na rimskom hramu
Torre dei Conti u Rimu je srednjovjekovna kula koja se nalazi u Largo Corrado Ricciju, u okrugu Monti, na rubu arheološkog područja Carskih foruma.
Izvorno ju je oko 858. godine sagradio Pietro dei Conti di Anagni nad ostacima rimskog hrama, Tempio della Pace, a 1203. godine ju je proširio papa Inocenti III. za grofove Segni, jednu od najutjecajnijih plemićkih kuća srednjeg vijeka.
