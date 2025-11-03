VIDEO / Drama u Rimu: Srušio se dio srednjovjekovnog tornja, u tijeku spašavanje radnika

Vjeruje se da je jedan od radnika, 64-godišnji muškarac, ozlijeđen. Zadobio je ozljedu glave i predan je hitnim službama. Smatra se da je drugi radnik još uvijek pod ruševinama — pri svijesti je i komunicira sa spasiocima. Još trojica radnika radila su na skelama i ostala zarobljena nakon nesreće, no spašeni su vatrogasci pomoću vatrogasnih ljestvi.