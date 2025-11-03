"Rekao je da popušta, ali imamo dvije različite situacije, kod Vrhovnog suda - Milanović predlaže, većina odlučuje, a kod veleposlanika - većina predlaže, on odlučuje. Zašto oni ne mogu poslati pet ljudi, on potpiše tri, dva se vraćaju dalje na raspravu, ne shvaćam, on potpisuje po Ustavu i logici stvari. Zašto se to tako ne radi? Zato što se zaoštrava sukob. U sukobu su dvije strane odgovorne, ali je više odgovorna ona strana koja je moćnija. Moćnija strana nije Milanović, na njegovu žalost, nego je Andrej Plenković. Plenkoviću odgovara zaoštravanje kao što mu je odgovaralo da Milanović ostane predsjednik jer ne mogu zamisliti da bi takvog kandidata kao što je Dragan Primorac bacio u ralje da izgubi izbore. To što je ostavio Milanovića mu odgovara da zaoštri situaciju, mobilizira svoje protivnike, ali stvar će se riješiti. Milanović je na početku rekao da ni jedan član Vrhovnog suda ne dolazi u obzir, to je nepojmljivo u normalnoj državi. Onda su ga sabotirali s njegovom prijateljicom, sada će se valjda ipak dogovoriti za ovu kandidatkinju. Žele li dogovor radit će se pet po pet veleposlanika. To je jednostavan način da se stvar riješi."