imenovanje veleposlanika
Puhovski: Milanović pokazao rodnu osjetljivost jer je rekao "ljubavnica", a ne "ljubavnik"
Politički analitičar Žarko Puhovski gostovao je u Novom danu kod naše Nine Kljenak s kojim je komentirao političke aktualnosti.
Podsjetimo, predsjednik Zoran Milanović komentirao je prijepore s Vladom u vezi s imenovanjem novih veleposlanika i rekao da "pristaje na sve, kao očajna ljubavnica".
"Odgovorniji - Plenković"
Žarko Puhovski kaže kako je tom formulacijom predsjednik Milanović pokazao svoju osjetljivost za rodna pitanja jer je rekao "ljubavnica", a ne "ljubavnik":
"Rekao je da popušta, ali imamo dvije različite situacije, kod Vrhovnog suda - Milanović predlaže, većina odlučuje, a kod veleposlanika - većina predlaže, on odlučuje. Zašto oni ne mogu poslati pet ljudi, on potpiše tri, dva se vraćaju dalje na raspravu, ne shvaćam, on potpisuje po Ustavu i logici stvari. Zašto se to tako ne radi? Zato što se zaoštrava sukob. U sukobu su dvije strane odgovorne, ali je više odgovorna ona strana koja je moćnija. Moćnija strana nije Milanović, na njegovu žalost, nego je Andrej Plenković. Plenkoviću odgovara zaoštravanje kao što mu je odgovaralo da Milanović ostane predsjednik jer ne mogu zamisliti da bi takvog kandidata kao što je Dragan Primorac bacio u ralje da izgubi izbore. To što je ostavio Milanovića mu odgovara da zaoštri situaciju, mobilizira svoje protivnike, ali stvar će se riješiti. Milanović je na početku rekao da ni jedan član Vrhovnog suda ne dolazi u obzir, to je nepojmljivo u normalnoj državi. Onda su ga sabotirali s njegovom prijateljicom, sada će se valjda ipak dogovoriti za ovu kandidatkinju. Žele li dogovor radit će se pet po pet veleposlanika. To je jednostavan način da se stvar riješi."
HDZ je izrazio zgražanje i zaprepaštenje "lajkom” koji je zastupnica DOSiP-a Dalija Orešković stavila uz komentar na Facebooku u kojem se branitelja Jean-Michela Nicoliera naziva plaćenikom.
"Histerija" zbog lajka
Puhovski navodi da se radi o "ružnom histeriziranju": "Hrvatska je bila u takvom katastrofalnom ratu u jesen 1991. da se meni ne čini najgorom mogućom stvari da smo imali plaćenike, Ukrajina ih sada ima koliko hoćete. Ja ne znam da je toga bilo, nemam razloga vjerovati da je to bio Jean-Michel Nicolier. Nije to problem, problem je to da hoćete jednu osobu dovesti na zao glas i to zato što smatrate da ona već je na zlu glasu, doista je i sama svašta znala govoriti u sukobima s njima. Jedna je stvar kada se nešto takvo govori u Saboru jedan na jedan, a druga stvar je kada krene 50 na jednu. Imamo jednu rodnu, svjetonazorsku problematiku i histeriju."
"Jandrokoviću treba čestitati"
"Nakon tri desetljeća se ne može mirno razgovarati. Svi to vide kao visoku loptu i nju treba poklopiti. Imamo tabue, Domovinski rat je tabu, o tome se ne smije pričati. U međuvremenu predsjednik SDP-a piše ljubavno pismo ministru Medvedu u svojoj novoj domoljubnoj varijanti. Bauk to sve relativizira", dodao je.
"Jandrokoviću treba čestitati što je ovo bilo u Saboru, on je omogućio da se to vidi. Da se to ne događa u krčmama među pijancima ili na ulici, nego da su najgori oblici revanšizma dio mainstreama. On to nije htio napraviti, ali je napravio", komentirao je analitičar okrugli stol o Jasenovcu u Saboru.
