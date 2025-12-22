Oglas

Kršćanska nacija kao sidro

VIDEO / JD Vance: "Više se ne morate ispričavati zato što ste bijelci"

author
N1 Info
|
22. pro. 2025. 13:29
JD Vance (AFP)
CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Potpredsjednik JD Vance zatvorio je AmericaFest organizacije Turning Point USA u nedjelju govorom koji je nastojao proširiti privlačnost konzervativnog pokreta. Riječ je o prvom velikom događaju te konzervativne organizacije otkako je njezin osnivač, Charlie Kirk, u rujnu smrtno stradao hicem u vrat.

"Ured za inkluzivnost smo poslali u ropotarnicu povijesti"

Vance se obratio publici u Phoenixu govorom koji je oslikao uključivu, multikulturnu sliku zemlje, prije nego što je istaknuo uspjehe Trumpove administracije u masovnim deportacijama i „negativnoj neto migraciji”, te pozvao ljude da se prijave za posao u američkoj Imigracijskoj i carinskoj službi (ICE).

„Predsjednik Donald Trump kaže ‘Učinimo Ameriku ponovno velikom’ jer je svaki Amerikanac pozvan”, rekao je. „Nije nam važno jeste li bijeli ili crni, bogati ili siromašni, mladi ili stari, s ruralnih ili urbanih područja, kontroverzni ili pomalo dosadni ili negdje između. Ljudi svih vjera dolaze pod našu zastavu jer znaju da će pokret ‘America First’ poboljšati njihove živote.”

„U Sjedinjenim Američkim Državama više se ne morate ispričavati zbog toga što ste bijeli.”

Ubrzo nakon toga, Vance je dodao: „Ne tretiramo nikoga drukčije zbog njegove rase ili spola, pa smo DEI poslali u ropotarnicu povijesti — točno tamo gdje i pripada. U Sjedinjenim Američkim Državama više se ne morate ispričavati zbog toga što ste bijeli", piše MSNBC.

"Kršćanska nacija je jedino sidro SAD-a"

Potpredsjednik je također rekao da je „jedina stvar koja je doista služila kao sidro Sjedinjenih Američkih Država to što smo bili — i, Božjom milošću, uvijek ćemo biti — kršćanska nacija”, što je dočekano gromoglasnim pljeskom.

Dodao je: „Ne kažem da morate biti kršćanin da biste bili Amerikanac. Kažem nešto jednostavnije i istinitije: kršćanstvo je američko vjerovanje.”

Vance je također napao bivšu potpredsjednicu Kamalu Harris — svoju prethodnicu i moguću protivnicu na predsjedničkim izborima 2028. — rekavši da je „otvorila granicu i uništila gospodarstvo”.

Erika Kirk, koja vodi Turning Point USA od ubojstva svog supruga, ranije je tijekom događaja izgledno podržala Vancea za predsjednika, rekavši: „Izabrat ćemo JD-a Vancea, prijatelja mog muža, za 48. predsjednika.”

Teme
AMERICA FIRST bijelci ice jd vance kršćanstvo rasizam turning point

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

