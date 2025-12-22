Potpredsjednik JD Vance zatvorio je AmericaFest organizacije Turning Point USA u nedjelju govorom koji je nastojao proširiti privlačnost konzervativnog pokreta. Riječ je o prvom velikom događaju te konzervativne organizacije otkako je njezin osnivač, Charlie Kirk, u rujnu smrtno stradao hicem u vrat.
"Ured za inkluzivnost smo poslali u ropotarnicu povijesti"
Vance se obratio publici u Phoenixu govorom koji je oslikao uključivu, multikulturnu sliku zemlje, prije nego što je istaknuo uspjehe Trumpove administracije u masovnim deportacijama i „negativnoj neto migraciji”, te pozvao ljude da se prijave za posao u američkoj Imigracijskoj i carinskoj službi (ICE).
„Predsjednik Donald Trump kaže ‘Učinimo Ameriku ponovno velikom’ jer je svaki Amerikanac pozvan”, rekao je. „Nije nam važno jeste li bijeli ili crni, bogati ili siromašni, mladi ili stari, s ruralnih ili urbanih područja, kontroverzni ili pomalo dosadni ili negdje između. Ljudi svih vjera dolaze pod našu zastavu jer znaju da će pokret ‘America First’ poboljšati njihove živote.”
„U Sjedinjenim Američkim Državama više se ne morate ispričavati zbog toga što ste bijeli.”
Ubrzo nakon toga, Vance je dodao: „Ne tretiramo nikoga drukčije zbog njegove rase ili spola, pa smo DEI poslali u ropotarnicu povijesti — točno tamo gdje i pripada. U Sjedinjenim Američkim Državama više se ne morate ispričavati zbog toga što ste bijeli", piše MSNBC.
JD Vance: "In the United States of America you don't have to apologize for being white anymore" pic.twitter.com/5TF3GvLxmO— Aaron Rupar (@atrupar) December 21, 2025
"Kršćanska nacija je jedino sidro SAD-a"
Potpredsjednik je također rekao da je „jedina stvar koja je doista služila kao sidro Sjedinjenih Američkih Država to što smo bili — i, Božjom milošću, uvijek ćemo biti — kršćanska nacija”, što je dočekano gromoglasnim pljeskom.
Dodao je: „Ne kažem da morate biti kršćanin da biste bili Amerikanac. Kažem nešto jednostavnije i istinitije: kršćanstvo je američko vjerovanje.”
🚨HUGE BLUNDER: Nicki Minaj just referred to JD Vance as an “assassin” while speaking to Erika Kirk. Watch her completely squirm when she realizes what she said.— CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) December 21, 2025
An absolutely massive fuckup caught live: pic.twitter.com/FGJO6xCo0Z
Vance je također napao bivšu potpredsjednicu Kamalu Harris — svoju prethodnicu i moguću protivnicu na predsjedničkim izborima 2028. — rekavši da je „otvorila granicu i uništila gospodarstvo”.
Erika Kirk, koja vodi Turning Point USA od ubojstva svog supruga, ranije je tijekom događaja izgledno podržala Vancea za predsjednika, rekavši: „Izabrat ćemo JD-a Vancea, prijatelja mog muža, za 48. predsjednika.”
