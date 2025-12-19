mobilizacija američke desnice
Erika Kirk podržala JD Vancea za predsjednika
Erika Kirk podržala je potpredsjednika JD-a Vancea za predsjednika tijekom konferencije Turning Point USA u Arizoni, obećavši da će jedna od najutjecajnijih konzervativnih organizacija u zemlji stati iza Vancea 2028. godine.
Trumpov "egzekutor"
„Učinit ćemo sve da prijatelja mog supruga, JD Vancea, izaberemo za 48. predsjednika na najuvjerljiviji mogući način“, rekla je tijekom svog govora u četvrtak navečer na AmericaFestu, prvom velikom događaju Turning Pointa nakon ubojstva njezina supruga.
Vancea, mogućeg kandidata 2028., pristaše vide kao Trumpova „egzekutora“, dok je do američkih predizbora još godinu dana.
Iako potpora nije veliko iznenađenje s obzirom na blizak odnos Vancea sCharliejem Kirkom, Erikom Kirk i Turning Pointom, ona je značajna zbog utjecaja koji ta organizacija ima na američkoj desnici.
Turning Point, koji je Charlie Kirk osnovao 2012., odigrao je ključnu ulogu u izboru predsjednika Donalda Trumpa i u oblikovanju modernog konzervativnog pokreta, osobito među mlađim biračima, piše ABC.
ERIKA KIRK: “We are going to get my husband’s friend JD Vance elected for 48 in the most resounding way possible.” pic.twitter.com/muAXHbUVKa— Fox News (@FoxNews) December 19, 2025
Hoće li se JD Vance kandidirati 2028.?
Vance još nije službeno rekao hoće li se kandidirati 2028. U intervjuu za Fox News prošlog mjeseca rekao je da je trenutačno usredotočen na potpredsjedničku dužnost i međuizbore 2026., ali da će nakon izbora sljedeće godine razgovarati s predsjednikom Trumpom o 2028.
„Pobijedit ćemo na međuizborima, učinit ćemo sve što možemo da pobijedimo na međuizborima, a nakon toga ću sjesti s predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država i razgovarati s njim o tome“, rekao je Vance. „Ali usredotočimo se na sadašnjost.“
Nakon smrti Charlieja Kirka, Vance je zasluge za vlastiti politički uspon i za izgradnju druge administracije predsjednika Trumpa pripisao osnivaču Turning Pointa.
„Velik dio uspjeha koji smo imali u ovoj administraciji izravno se može povezati s Charliejevom sposobnošću da organizira i okuplja ljude. On nam nije samo pomogao da pobijedimo 2024., nego je pomogao i u popunjavanju cijele vlade“, rekao je Vance u danima nakon što je Kirk smrtno ranjen 10. rujna tijekom događaja na kampusu Sveučilišta Utah Valley.
JUST IN: 🇺🇸 Erika Kirk endorses Vice President JD Vance for president in 2028. pic.twitter.com/Gk0SOsk7Ob— Remarks (@remarks) December 19, 2025
Rubio također podržao Vancea
Potpora Erike Kirk dolazi nakon što je državni tajnik Marco Rubio u intervjuu za Vanity Fair, objavljenom ovog tjedna, rekao da bi, ako bi se potpredsjednik kandidirao za predsjednika 2028., on dao svoju potporu.
„Ako se JD Vance kandidira za predsjednika, on će biti naš kandidat i ja ću biti među prvima koji će ga podržati“, rekao je Rubio za Vanity Fair u razgovoru s Chrisom Whippleom.
I sam Trump rekao je da bi Vance i Rubio bili „sjajne“ opcije za predsjedničke kandidate.
„Nisam siguran bi li se itko kandidirao protiv njih dvojice“, rekao je Trump krajem listopada. „Mislim da bi, kad bi ikada formirali tim, to bilo nezaustavljivo.“
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare