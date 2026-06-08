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Ansarallah

VIDEO / Jemen objavio snimku raketnog napada na izraelske ciljeve

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08. lip. 2026. 18:25
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screenshot jemen izrael
Screenshot (X)

Jemenski pokret Ansarallah (Huti) objavio je snimku svoje raketne operacije usmjerene protiv izraelskih ciljeva u Jaffi.

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Jemenske oružane snage također su objavile obnovu blokade izraelskog pomorskog prometa kroz tjesnac Bab al-Mandab te nagovijestile da bi moglo doći do potpune blokade ako se izraelski napadi na Libanon nastave.

Izraelski mediji izvijestili su da su Iran i Jemen od nedjelje navečer prema Izraelu lansirali ukupno 31 projektil, što predstavlja najnoviju eskalaciju u sve ozbiljnijem regionalnom sukobu, kako prenosi Khaama Press.

Prema izraelskim izvješćima, oko 30 projektila ispaljeno je iz Irana, a jedan iz Jemena, u nekoliko valova napada. Izraelski dužnosnici navode da su sustavi protuzračne obrane presreli većinu projektila, dok su se sirene za uzbunu oglasile u više područja zemlje.

Izraelska vojska priopćila je da je rano u ponedjeljak odgovorila napadima na vojne lokacije i infrastrukturu za lansiranje projektila u zapadnom i središnjem Iranu.

Iranske vlasti zasad nisu objavile cjelovitu procjenu štete nastale u tim napadima.

Teme
izrael-iran sukob jemenska blokada protuzračna obrana raketni napadi regionalna eskalacija

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