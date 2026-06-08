Ansarallah
VIDEO / Jemen objavio snimku raketnog napada na izraelske ciljeve
Jemenski pokret Ansarallah (Huti) objavio je snimku svoje raketne operacije usmjerene protiv izraelskih ciljeva u Jaffi.
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Jemenske oružane snage također su objavile obnovu blokade izraelskog pomorskog prometa kroz tjesnac Bab al-Mandab te nagovijestile da bi moglo doći do potpune blokade ako se izraelski napadi na Libanon nastave.
Izraelski mediji izvijestili su da su Iran i Jemen od nedjelje navečer prema Izraelu lansirali ukupno 31 projektil, što predstavlja najnoviju eskalaciju u sve ozbiljnijem regionalnom sukobu, kako prenosi Khaama Press.
Prema izraelskim izvješćima, oko 30 projektila ispaljeno je iz Irana, a jedan iz Jemena, u nekoliko valova napada. Izraelski dužnosnici navode da su sustavi protuzračne obrane presreli većinu projektila, dok su se sirene za uzbunu oglasile u više područja zemlje.
🚨BREAKING: Yemen’s Ansarallah Release Footage Of Their Missile Operation Against Israeli Targets In Jaffa— MintPress News (@MintPressNews) June 8, 2026
The Yemeni Armed Forces have also announced a renewed blockade on Israeli shipping through Bab al-Mandab & hinted that a full closure could be applied if Israel’s… pic.twitter.com/nyMMxV4Jdu
Izraelska vojska priopćila je da je rano u ponedjeljak odgovorila napadima na vojne lokacije i infrastrukturu za lansiranje projektila u zapadnom i središnjem Iranu.
Iranske vlasti zasad nisu objavile cjelovitu procjenu štete nastale u tim napadima.
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