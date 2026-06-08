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zaključili su vojnu operaciju

Iran: Izrael mora "naučiti lekciju" iz najnovijih napada

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08. lip. 2026. 15:52
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An Israeli ultra-Orthodox Jewish man reacts near a part of a missile protruding from the ground, following strikes from Iran, in the central Israeli-occupied West Bank, June 8, 2026.
REUTERS/Ammar Awad

Iran je poručio kako su napadi na izrael, pokrenuti nakon izraelskog bombardiranja Bejruta, bili odgovor iz kojeg "cionistički režim mora naučiti lekciju".

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Iranske oružane snage priopćile su da su njihovi napadi na Izrael odgovor iz kojeg „cionistički režim i njegovi podupiratelji moraju izvući pouku”, prenosi Al Jazeera.

„Sukladno tome, operacije oružanih snaga ovime se proglašavaju završenima”, navodi se u priopćenju koje su prenijeli državni mediji.

„Međutim, naglašava se da će, ako se agresije i destabilizirajuće aktivnosti nastave – uključujući one u južnom Libanonu – uslijediti mnogo žešće i razornije akcije nego dosad.”

Poruka Teherana sugerira da Iran trenutačno smatra svoj odgovor na izraelski napad na južna predgrađa Bejruta zaključenim, ali istodobno upozorava da bi svaka daljnja izraelska vojna aktivnost u Libanonu mogla izazvati novu eskalaciju i snažniji iranski odgovor.

Podsjetimo, Iran je sinoć lansirao nekoliko valova projektila prema sjevernom Izraelu, kao što je najavio da će napraviti u slučaju izraelskih napada na glavni grad Libanona, Bejrut.

Teme
eskalacija iranski napadi izrael libanon vojni odgovor

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