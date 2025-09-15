Zbog Trumpovih tarifa, Swatch je zamijenio brojeve tri i devet na svojim satovima

Švicarski proizvođač satova Swatch, potaknut američkim carinama od 39 posto na američki uvoz iz Švicarske, započeo je prodaju posebne serije satova na kojima su brojevima tri i devet zamijenjena mjesta.
Tarife predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, među najvišima u svijetu, dočekane su sa zaprepaštenjem u zemlji koja je vodeći proizvođač luksuznih satova i drugih luksuznih proizvoda.
Prodaja satova iz serije "Što ako... tarife?“ započela je prošlog tjedna. Taj sat košta 139 švicarskih franaka (175 dolara) i može se kupiti samo u Švicarskoj, priopćila je kompanija, a prenijela agencija Reuters.
Glasnogovornik Swatcha rekao je da je promjenom mjesta brojeva na brojčaniku poslan "poziv na buđenje“ švicarskoj vladi, koja do sada nije uspjela osigurati smanjenje carina.
"Čim SAD promijeni carine Švicarskoj, prestat ćemo prodavati taj sat“, rekao je glasnogovornik kompanije. Nije želio otkriti koliko je satova iz nove serije prodano, ali je model nazvao „ogromnim uspjehom“.
Na internetskoj stranici kompanije piše da bi isporuka sata u bež i plavoj boji mogla kasniti tjedan-dva zbog velike potražnje.
Sat se može kupiti u desetak Swatchovih trgovina, uključujući i one na aerodromima u Zürichu i Ženevi.
Švicarska vlada inače pokušava pregovarati s Trumpovom administracijom o carinama još otkad su najavljene.
Američki ministar trgovine Howard Lutnick rekao je prije nekoliko dana da će njegova vlada "vjerojatno postići dogovor sa Švicarskom“.
Direktor Swatcha Nick Hayek izjavio je danas da će zbog carina satovi njegove kompanije u SAD-u poskupjeti, ovisno o brendu, za pet do 15 posto.
