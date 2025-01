VIDEO / Kaos na popularnom skijalištu: Stiglo 10.000 izletnika u jednom danu, uvedene posebne mjere

Dei napoletani andati a #Roccaraso a fare la gita fuori porta che oramai è diventata famigerata per via di Borrelli mi piacciono i look. Tute da neve palesemente comprate a Resina, improponibili colbacchi comprati dai cinesi e fatti in pelo di cane, occhiali da sole e kg di oro pic.twitter.com/MtCbpsU24x

— Salvatore (@ONaddes) January 29, 2025