Potvrđeno je: Ovaj političar kandidirat će se za Starmerova nasljednika

Istodobno sam iznosio ideje za promjenu naše zemlje: plan za ponovno gospodarsko jačanje Britanije i njezin zajednički rast, progresivni kapitalizam usmjeren jednako na stvaranje bogatstva kao i na njegovu raspodjelu; vodeću ulogu u četvrtoj industrijskoj revoluciji uz zaštitu građana od njezinih rizika; modernizaciju javnih usluga; energetsku sigurnost; snažnija savezništva s demokracijama diljem svijeta i novi poseban odnos s Europom; te promjenu kulture naše stranke kako bi bila otvorenija i uključivija.