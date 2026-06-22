Andy Burnham
Potvrđeno je: Ovaj političar kandidirat će se za Starmerova nasljednika
Andy Burnham je reagirao na ostavku Keira Starmera i potvrdio da će se kandidirati za njegova nasljednika na mjestu britanskog premijera.
Na društvenim mrežama objavio je:
„Keir je dao ogroman doprinos našoj zemlji i želim mu zahvaliti na vodstvu i predanosti tijekom iznimno zahtjevnog razdoblja.
Njegova odluka označava početak tranzicije i važno je da se taj proces provede uredno i odgovorno. Kandidirat ću se kao dio tog procesa.
Zemlja očekuje stabilnost, ozbiljnost i nastavak usmjerenosti na pitanja koja su ljudima najvažnija, i upravo će to dobiti. Dok idemo naprijed, naš prioritet mora biti zajednički rad kako bismo zemlju vratili tamo gdje svi želimo da bude, prenosi BBC.
Ljudi žele napredak u gospodarskom rastu, smanjenju troškova života, javnim uslugama, stanovanju i prilikama za novu generaciju. Političke promjene nikada ne smiju odvući pozornost od odgovornosti da poboljšamo živote građana.
Laburistički pokret uvijek je bio najjači kada je gledao naprijed s vjerom i jasnim ciljem.
To ćemo činiti i ubuduće te ćemo osigurati da ova tranzicija bude pozitivan proces obnove za našu stranku i našu zemlju.“
Streeting podržao Burnhama
Wes Streeting objavio je punu podršku Andyju Burnhamu u utrci za vodstvo Laburističke stranke:
„Keir Starmer doveo nas je do izborne pobjede za koju nitko nije vjerovao da je moguća. Držao nas je podalje od rata s Iranom i kao premijer ostvario stvaran napredak u zemlji. Donio je ispravnu odluku povukavši se s mjesta čelnika Laburističke stranke koju je spasio.
Nakon poraznih izbornih rezultata u svibnju, dopunski izbori u Makerfieldu pokazali su da Laburisti i dalje mogu pobjeđivati ako imamo hrabrosti mijenjati se. To je bila pobjeda jedinstva i nade nad podjelama i mržnjom.
To je također bila pobjeda Andyja Burnhama. Andy je pokazao što Laburistička stranka može biti kada je uključiva, ujedinjena i povezana sa životima ljudi koje je osnovana predstavljati.
Napustio sam vladu jer smo gubili bitku protiv nacionalista u svim dijelovima zemlje. Posljednjih tjedana razgovarao sam s bivšim vijećnicima, aktivistima i biračima u mjestima koja smo izgubili kako bih ih saslušao i iz toga nešto naučio.
Istodobno sam iznosio ideje za promjenu naše zemlje: plan za ponovno gospodarsko jačanje Britanije i njezin zajednički rast, progresivni kapitalizam usmjeren jednako na stvaranje bogatstva kao i na njegovu raspodjelu; vodeću ulogu u četvrtoj industrijskoj revoluciji uz zaštitu građana od njezinih rizika; modernizaciju javnih usluga; energetsku sigurnost; snažnija savezništva s demokracijama diljem svijeta i novi poseban odnos s Europom; te promjenu kulture naše stranke kako bi bila otvorenija i uključivija.
Nakon dugih razgovora s Andyjem posljednjih dana uvjeren sam da pod njegovim vodstvom postoji prostor za te ideje, da je predan izgradnji uključive stranke koja crpi najbolje iz naših političkih tradicija te da može dobiti najvažniju političku bitku našeg vremena protiv snaga nacionalizma.
Možemo provesti ljeto preuveličavajući male razlike ili možemo zasukati rukave i pomoći mu da provede promjene koje trebaju našoj stranci i našoj zemlji. Ja sam odabrao ovo drugo i nadam se da će i svi ostali podržati Andyja.
Izabrani smo kako bismo promijenili našu zemlju, pokazali da politika može biti sila dobra i proširili prilike za sve. S Andyjem to još uvijek možemo ostvariti.“
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