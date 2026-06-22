ŠTITE SAMO VELIKE
Bogdanić o FIFA-i: Nevjerojatno je da netko tko osvoji drugo i treće mjesto bude iza onog tko je ispao u kvalifikacijskoj grupi
Vrsni poznavatelj nogometa i politike Vladimir Bogdanić, aktivist i humanist, u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića, komentirao je Svjetsko nogometno prvenstvo 2026 i odnos FIFA-e prema nogometašima, ali i Hrvatskoj
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 29 min.
SK
|
prije 5 h
Najnovije
Oglas
Oglas