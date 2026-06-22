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Bogdanić o FIFA-i: Nevjerojatno je da netko tko osvoji drugo i treće mjesto bude iza onog tko je ispao u kvalifikacijskoj grupi

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N1 Info
|
22. lip. 2026. 12:59
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Vrsni poznavatelj nogometa i politike Vladimir Bogdanić, aktivist i humanist, u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića, komentirao je Svjetsko nogometno prvenstvo 2026 i odnos FIFA-e prema nogometašima, ali i Hrvatskoj

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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