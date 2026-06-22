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izaslanik premijera

Ružić: Vlada odlučno osuđuje sve oblike totalitarizama

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Hina
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22. lip. 2026. 13:14
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09.06.2026., Zagreb - Ministar financija Tomislav Coric i ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ruzic odrzali su sastanak s predstavnicima sindikata javnih sluzbi. Photo: Lucija Ocko/PIXSELL
Lucija Ocko/PIXSELL

Vlada odlučno osuđuje sve oblike totalitarizama - fašizam, nacizam i komunizam, te u tom smislu nastavlja širiti načela slobode, jednakosti i demokracije, izjavio je novinarima izaslanik predsjednika Vlade ministar Alen Ružić na obilježavanju Dana antifašističke borbe u Brezovici.

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Rekao je i kako je Vlada potpuno svjesna da i dalje postoje određeni ideološki prijepori što se tiče obilježavanja Dana antifašizma 'i općenito ove teme'.  "Čvrstog smo stava da treba nastaviti objektivno i realno istraživati povijest kako bi kroz tako prikupljene dokaze i podatke mogli utjecati na povećanje razine tolerantnosti, otvorenosti društva, a posebno na sustav informiranja i obrazovanja najmlađih vezano uz činjenice iz 20. stoljeća", poručio je Ružić.

Pojasnio je i da dolazi kao izaslanik premijera jer je premijer Andrej Plenković na službenom putu te je unaprijed poslao svoje čestitke.

Republika Hrvatska je u okvirima snažne pozicije u EU i NATO-u i s te pozicije ima i snažan stav daljnjeg razvijanja tolerancije i borbe protiv bilo kakvog oblika diskriminacije, nepriznavanja ljudskih prava... Ovdje govorimo o antifašizmu kojeg promoviramo na ovaj najbolji način, ustvrdio je Ružić.

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Teme
vlada alen ružić dan antifašisitčke borbe

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