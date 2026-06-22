Ružić: Vlada odlučno osuđuje sve oblike totalitarizama

Rekao je i kako je Vlada potpuno svjesna da i dalje postoje određeni ideološki prijepori što se tiče obilježavanja Dana antifašizma 'i općenito ove teme'. "Čvrstog smo stava da treba nastaviti objektivno i realno istraživati povijest kako bi kroz tako prikupljene dokaze i podatke mogli utjecati na povećanje razine tolerantnosti, otvorenosti društva, a posebno na sustav informiranja i obrazovanja najmlađih vezano uz činjenice iz 20. stoljeća", poručio je Ružić.