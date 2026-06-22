Slovenski Forbes o cijenama goriva: Najjeftinije je u Hrvatskoj, Mađarska ukida ograničenje cijena

Tržišne cijene u Mađarskoj već su više od slovenskih i kreću se oko 1,83 eura za benzin te 1,87 eura za dizel. Vlada smatra da ograničenje više nije potrebno jer bi, zahvaljujući smirivanju stanja na energetskim tržištima i dogovoru između SAD-a i Irana, cijene uskoro trebale pasti ispod trenutačno propisanog maksimuma. Uredba o ograničenju cijena istječe krajem lipnja.