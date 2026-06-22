TURISTIČKA SEZONA
Slovenski Forbes o cijenama goriva: Najjeftinije je u Hrvatskoj, Mađarska ukida ograničenje cijena
S početkom ljetnih godišnjih odmora i pojačanim prometom prema turističkim odredištima, posebno hrvatskoj obali, mnogi vozači u Sloveniji uspoređuju cijene goriva u susjednim zemljama kako bi uštedjeli tijekom putovanja.
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Trenutačno je gorivo najjeftinije u Hrvatskoj. Cijena litre benzina iznosi 1,57 eura, dok litra dizela stoji 1,59 eura. Obje vrste goriva jeftinije su nego u Sloveniji, gdje se benzin prodaje za 1,592 eura po litri, a dizel za 1,718 eura.
Kod dizela razlika je posebno izražena – na spremniku od 60 litara vozači mogu uštedjeti gotovo osam eura.
Hrvatska vlada cijene goriva korigira svaka dva tjedna, a aktualne cijene vrijede do 29. lipnja, piše Forbes Slovenija.
U Austriji cijene variraju od postaje do postaje
U Austriji su cijene nešto više nego u Sloveniji. Prema podacima austrijske energetske agencije E-Control, srednja cijena litre dizela iznosi 1,748 eura, dok je benzin 1,673 eura po litri. Budući da Austrija nema regulirane cijene goriva, one se mogu razlikovati od benzinske postaje do benzinske postaje.
Još skuplje gorivo vozače očekuje u Italiji. Prema podacima AMZS-a, litra benzina stoji oko 1,98 eura, a dizela oko 2,08 eura, što Italiju i dalje svrstava među skuplje zemlje za točenje goriva u regiji.
Mađarska skuplja od Slovenije
U Mađarskoj je nova vlada premijera Pétera Magyara najavila postupno ukidanje ograničenja cijena goriva koje je uvela prethodna vlada Viktora Orbána. Trenutačno ograničenje vrijedi samo za vozila s mađarskim registracijskim oznakama te iznosi 1,69 eura za litru benzina i 1,74 eura za litru dizela.
Tržišne cijene u Mađarskoj već su više od slovenskih i kreću se oko 1,83 eura za benzin te 1,87 eura za dizel. Vlada smatra da ograničenje više nije potrebno jer bi, zahvaljujući smirivanju stanja na energetskim tržištima i dogovoru između SAD-a i Irana, cijene uskoro trebale pasti ispod trenutačno propisanog maksimuma. Uredba o ograničenju cijena istječe krajem lipnja.
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