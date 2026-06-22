Oglas

Kritika premijeru

Kosor prozvala Plenkovića: Ne možeš iskreno čestitati Dan antifašističke borbe, a u većini držati one koji pjevaju poglavniku

author
N1 Info
|
22. lip. 2026. 13:59
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Jadranka Kosor
N1 / N1

Hrvatska obilježava Dan antifašističke borbe u znak sjećanja na 22. lipnja 1941., kada je u šumi Brezovica pored Siska osnovan Prvi sisački partizanski odred. Na društvenim se mrežama oglasila i bivša premijerka Jadranka Kosor te kritizirala predsjednika Vlade Andreja Plenkovića.

Oglas

"Ne možeš iskreno čestitati Dan antifašističke borbe, a u većini, u vlasti, držati i one koji pjevaju poglavniku, uvodeći “dvostruke konotacije”za fašistički pozdrav uz klanjanje pjevaču koji ga promiče, a uz zdušno odobravanje dužnosnika na koncertima", napisala je bivša premijerka Jadranka Kosor na platformi X kritizirajući premijera Andreja Plenkovića.

Premijer Andrej Plenković poručio je u ponedjeljak, na Dan antifašističke borbe, da su hrvatski antifašisti svojim otporom nacizmu i fašizmu dali važan doprinos borbi za slobodu i svrstali Hrvatsku među narode pobjedničke antifašističke koalicije u Drugom svjetskom ratu.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
dan antifašisitčke borbe jadranka kosor

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ