Kosor prozvala Plenkovića: Ne možeš iskreno čestitati Dan antifašističke borbe, a u većini držati one koji pjevaju poglavniku

"Ne možeš iskreno čestitati Dan antifašističke borbe, a u većini, u vlasti, držati i one koji pjevaju poglavniku, uvodeći “dvostruke konotacije”za fašistički pozdrav uz klanjanje pjevaču koji ga promiče, a uz zdušno odobravanje dužnosnika na koncertima", napisala je bivša premijerka Jadranka Kosor na platformi X kritizirajući premijera Andreja Plenkovića.