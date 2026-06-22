Kritika premijeru
Kosor prozvala Plenkovića: Ne možeš iskreno čestitati Dan antifašističke borbe, a u većini držati one koji pjevaju poglavniku
Hrvatska obilježava Dan antifašističke borbe u znak sjećanja na 22. lipnja 1941., kada je u šumi Brezovica pored Siska osnovan Prvi sisački partizanski odred. Na društvenim se mrežama oglasila i bivša premijerka Jadranka Kosor te kritizirala predsjednika Vlade Andreja Plenkovića.
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"Ne možeš iskreno čestitati Dan antifašističke borbe, a u većini, u vlasti, držati i one koji pjevaju poglavniku, uvodeći “dvostruke konotacije”za fašistički pozdrav uz klanjanje pjevaču koji ga promiče, a uz zdušno odobravanje dužnosnika na koncertima", napisala je bivša premijerka Jadranka Kosor na platformi X kritizirajući premijera Andreja Plenkovića.
Ne možeš iskreno čestitati Dan antifašističke borbe a u većini, u vlasti, držati i one koji pjevaju poglavniku, uvodeći “dvostruke konotacije”za fašistički pozdrav uz klanjanje pjevaču koji ga promiče a uz zdušno odobravanje dužnosnika na koncertima.— Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) June 22, 2026
Premijer Andrej Plenković poručio je u ponedjeljak, na Dan antifašističke borbe, da su hrvatski antifašisti svojim otporom nacizmu i fašizmu dali važan doprinos borbi za slobodu i svrstali Hrvatsku među narode pobjedničke antifašističke koalicije u Drugom svjetskom ratu.
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