Najmasovnija u povijesti
VIDEO / Masovna uhićenja u Londonu zbog prosvjeda podrške propalestinskoj organizaciji
Policija je uhitila 200 ljudi u Londonu nakon što su se okupljeni pojavili na prosvjedu Palestine Action – unatoč zabrani djelovanja te organizacije.
Organizatori iz grupe Defend Our Juries rekli su da je na događanju na Parliament Squareu bilo oko 700 ljudi te tvrdili da se policija priprema za "najveće masovno uhićenje u povijesti".
Prema riječima te grupe, među uhićenima su bivši zatočenik Guantanama Moazzam Begg, zaposlenici NHS-a, kvekeri i slijepa osoba u invalidskim kolicima, javlja Sky News.
Metropolitanska policija je navela da je "značajan broj ljudi" viđen "s transparentima koji izražavaju podršku Palestine Action, što je zabranjena skupina".
"Dosad smo danas poslijepodne na Parliament Squareu uhitili 200 osoba", objavila je policija na platformi X.
Dodali su da su još četiri osobe uhićene zbog napada na policijske službenike.
Zakon kojim je Palestine Action stavljen na popis zabranjenih organizacija stupio je na snagu 5. srpnja, čime je iskazivanje podrške toj skupini postalo kazneno djelo za koje je predviđena zatvorska kazna do 14 godina.
Defend Our Juries je ranije ovog tjedna najavio da će prosvjed biti održan unatoč zabrani, nakon nekoliko sličnih okupljanja od prošlog mjeseca, kada je uvedena zabrana.
U subotu je glasnogovornik grupe izjavio da "Palestine Action i ljudi s kartonskim transparentima ne predstavljaju opasnost za širu javnost".
Tri su osobe optužene zbog ilegalnih aktivnosti Palestine Action. Jeremy Shippam (71) iz West Sussexa, Judit Murray (71) iz Surreya i Fiona Maclean (53) iz Hackneya u istočnom Londonu pred sudom Westminster Magistrates’ Court pojavit će se 16. rujna.
Još jedan marš, koji je organizirala Palestine Coalition – odvojena skupina – krenuo je iz Russell Squarea i okupio se na Whitehallu. Metropolitanska policija je priopćila da je ondje uhićena jedna osoba zbog pokazivanja transparenta podrške Palestine Action.
Masa se počela okupljati na Parliament Squareu oko 13 sati, a viđeni su ljudi kako na transparente ispisuju "Protivim se genocidu, podržavam Palestine Action".
Mnogi su ostali tihi, dok su drugi pjevali propalestinske slogane.
Glasnogovornik Ministarstva unutarnjih poslova rekao je u ranijoj izjavi: "Ministrica unutarnjih poslova jasno je rekla da zabrana Palestine Action nema veze s Palestinom niti utječe na slobodu prosvjedovanja o palestinskim pravima.
"Ona se odnosi isključivo na konkretnu i usko definiranu organizaciju čije aktivnosti ne odražavaju niti predstavljaju tisuće ljudi diljem zemlje koji i dalje koriste svoja temeljna prava na prosvjedovanje o različitim pitanjima."
Zabrana će biti pravno osporena u studenome nakon što je Visoki sud odobrio punu sudsku reviziju koju je zatražila suosnivačica Palestine Actiona Huda Ammori.
