Oglas

staro željezo

Brod ide dalje, azbest ostaje? Kako je otpisani Moby Drea završio na remontu umjesto na reciklaži?

author
N1 Info
|
09. kol. 2025. 07:46
Moby Drea kod Čiova
N1 / Mateja Ištuk

Građanska inicijativa Javno dobro uputila je niz pitanja nadležnim institucijama tražeći pojašnjenje statusa broda Moby Drea, plovnog objekta bez pogona i posade koji se trenutačno nalazi u škveru Brodosplita.

Oglas

Brod otpisan kao staro željezo i isporučen u Tursku

U dopisu navode kako, prema službenim informacijama, brod nakon radova u Splitu ne ide na recikliranje, nego na daljnji remont u Grčkoj – iako ni Hrvatska ni Grčka nemaju ovlaštena postrojenja za recikliranje brodova. Pritom podsjećaju da je bivši vlasnik, talijanska kompanija Moby Lines, javno objavio da je brod otpisan u staro željezo i isporučen kupcu u Tursku radi zbrinjavanja otpada.

Dakle, tko je današnji vlasnik broda koji je uputio otpisani brod za staro željezo iz Genove u remontno brodogradilište u Grčkoj umjesto u Tursku te s kojom je tvrtkom Broosplit potpisao ugovor o zbrinjavanju otpada?

Traže odgovore

Inicijativa traži hitne odgovore: tko je sadašnji vlasnik, tko je i kada u ime Brodosplita potpisao ugovor, te je li brod uopće vraćen iz Turske u EU kao brod ili kao teret.

Također, upozoravaju na potencijalnu opasnost za okoliš i zdravlje građana, naglašavajući da se radovi na zbrinjavanju otpada u škveru i dalje odvijaju.

“Ovo je od velikog interesa za javnost. Tražimo odgovore isključivo javnom objavom ili elektronskim putem,” poručuju iz inicijative.

Teme
brod s azbestom brodosplit javno dobro moby drea split

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ