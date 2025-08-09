Građanska inicijativa Javno dobro uputila je niz pitanja nadležnim institucijama tražeći pojašnjenje statusa broda Moby Drea, plovnog objekta bez pogona i posade koji se trenutačno nalazi u škveru Brodosplita.
Oglas
Brod otpisan kao staro željezo i isporučen u Tursku
U dopisu navode kako, prema službenim informacijama, brod nakon radova u Splitu ne ide na recikliranje, nego na daljnji remont u Grčkoj – iako ni Hrvatska ni Grčka nemaju ovlaštena postrojenja za recikliranje brodova. Pritom podsjećaju da je bivši vlasnik, talijanska kompanija Moby Lines, javno objavio da je brod otpisan u staro željezo i isporučen kupcu u Tursku radi zbrinjavanja otpada.
Dakle, tko je današnji vlasnik broda koji je uputio otpisani brod za staro željezo iz Genove u remontno brodogradilište u Grčkoj umjesto u Tursku te s kojom je tvrtkom Broosplit potpisao ugovor o zbrinjavanju otpada?
Traže odgovore
Inicijativa traži hitne odgovore: tko je sadašnji vlasnik, tko je i kada u ime Brodosplita potpisao ugovor, te je li brod uopće vraćen iz Turske u EU kao brod ili kao teret.
Također, upozoravaju na potencijalnu opasnost za okoliš i zdravlje građana, naglašavajući da se radovi na zbrinjavanju otpada u škveru i dalje odvijaju.
“Ovo je od velikog interesa za javnost. Tražimo odgovore isključivo javnom objavom ili elektronskim putem,” poručuju iz inicijative.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas