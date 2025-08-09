U dopisu navode kako, prema službenim informacijama, brod nakon radova u Splitu ne ide na recikliranje, nego na daljnji remont u Grčkoj – iako ni Hrvatska ni Grčka nemaju ovlaštena postrojenja za recikliranje brodova. Pritom podsjećaju da je bivši vlasnik, talijanska kompanija Moby Lines, javno objavio da je brod otpisan u staro željezo i isporučen kupcu u Tursku radi zbrinjavanja otpada.