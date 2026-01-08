Oglas

VIDEO / Masovni prosvjedi u Iranu, stanovništvo uglavnom bez interneta: "Smrt Khameneiu"

N1 Info
08. sij. 2026. 20:32
prosvjedi u iranu
Screenshot / X

Iranske vlasti oštro su ograničile pristup internetu usred masovnih prosvjeda diljem zemlje, rekli su u četvrtak stanovnici i promatračke skupine

U zapadnoj provinciji Kermanšah koju potresaju prosvjedi, organizacija za praćenje interneta NetBlocks izvijestila je o potpunom prekidu rada glavnog internetskog operatera TCI.

Stanovnici su izvijestili da je internet ograničen i u drugim dijelovima zemlje. Mobilni internet također je bio uskraćen stanovnicima nekih većih gradova.

11. dan prosvjeda, na ulicama more ljudi

Ograničenja pristupa internetu povezuju se s pozivima na prosvjede koje je uputio Reza Pahlavi, sin posljednjeg iranskog šaha, koji je svrgnut u Islamskoj revoluciji 1979. godine.

Val prosvjeda potresa Iran već 11 dana, a potaknut je produbljivanjem ekonomske krize i naglim padom nacionalne valute - iranskog rijala. U Teheranu su isprva izašli na ulice ljutiti trgovci, a demonstracije su se od tada proširile na velike dijelove zemlje.

Najmanje 38 ljudi ubijeno je u sukobima s vlastima od izbijanja masovnih prosvjeda, izvijestila je američka mreža za ljudska prava HRANA.

Na videima koji se masovno dijele na X-u može se čuti kako Iranci uzvikuju "Smrt Khameneiju" i "Živio kralj!"

Teme
iran prosvjedi u iranu rijal

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
