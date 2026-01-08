VIDEO / Masovni prosvjedi u Iranu, stanovništvo uglavnom bez interneta: "Smrt Khameneiu"

Iranske vlasti oštro su ograničile pristup internetu usred masovnih prosvjeda diljem zemlje, rekli su u četvrtak stanovnici i promatračke skupine
U zapadnoj provinciji Kermanšah koju potresaju prosvjedi, organizacija za praćenje interneta NetBlocks izvijestila je o potpunom prekidu rada glavnog internetskog operatera TCI.
Stanovnici su izvijestili da je internet ograničen i u drugim dijelovima zemlje. Mobilni internet također je bio uskraćen stanovnicima nekih većih gradova.
Tehran today— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) January 8, 2026
A sea of people in the streets.
The patience of the Iranian people is over. Khamenei and his allies must leave Iran as soon as possible.#Iran pic.twitter.com/Wx2CddZ3YT
11. dan prosvjeda, na ulicama more ljudi
Ograničenja pristupa internetu povezuju se s pozivima na prosvjede koje je uputio Reza Pahlavi, sin posljednjeg iranskog šaha, koji je svrgnut u Islamskoj revoluciji 1979. godine.
Val prosvjeda potresa Iran već 11 dana, a potaknut je produbljivanjem ekonomske krize i naglim padom nacionalne valute - iranskog rijala. U Teheranu su isprva izašli na ulice ljutiti trgovci, a demonstracije su se od tada proširile na velike dijelove zemlje.
The world is once again witnessing the brave people of Iran stand up.— Roberta Metsola (@EP_President) January 8, 2026
Europe stands by their side. pic.twitter.com/iKYBLwYBEg
Najmanje 38 ljudi ubijeno je u sukobima s vlastima od izbijanja masovnih prosvjeda, izvijestila je američka mreža za ljudska prava HRANA.
🚨It’s 8:45 p.m. in Iran. Across Iran, people have risen up, and the country is now in the midst of a national uprising against 47 years of tyranny.— Navid Mohebbi نوید محبی (@navidmohebbi) January 8, 2026
Chants:
“Long live the King.”
“Death to Khamenei.”
This is the final battle. Pahlavi will return.
Massive turnout in Tehran. pic.twitter.com/xyRPXgMIx2
Na videima koji se masovno dijele na X-u može se čuti kako Iranci uzvikuju "Smrt Khameneiju" i "Živio kralj!"
