VIDEO / Nakon napada, cijeli Donjeck ostao bez struje

Stanovnike Donjecke oblasti u nedjelju su pogodili izvanredni prekidi struje nakon što su ruski napadi na energetsku infrastrukturu ostavili cijelu oblast bez električne energije.
Vadym Filashkin, načelnik Vojne uprave Donjecke oblast rekao je da energetici rade na rješavanju problema, prenosi Ukrainska pravda.
"Opskrba strujom u tom području bit će obnovljena što je prije moguće", dodao je.
Ukrajinsko Ministarstvo energetike izvijestilo je da su neki potrošači u Zaporiškoj, Harkovskoj i Černihivskoj oblasti također ostali bez struje nakon ruskih napada na energetske objekte.
U noći s 30. na 31. listopada ruske snage izvele su još jedan napad dronom na energetsku infrastrukturu u Odeskoj oblasti.
Broj stanovnika grada Donjecka procijenjen je na oko 901.645 u 2022. godini. Prije potpune invazije 2022. godine, šira Donjecka oblast imala je preko 4 milijuna stanovnika, ali to se značajno smanjilo zbog rata, s otprilike 525.000 ljudi koji su ostali u trenutno kontroliranim područjima.
